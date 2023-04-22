Навіщо під час варіння в каструлю з буряком потрібно класти хліб та оцет: секрет досвідчених господинь

Дуже прості трюки допоможуть вам на кухні

Те, що варити буряк для улюблених страв, потрібно протягом тривалого часу відомо практично кожному. Багатьом знайома ситуація: ставиш на плиту каструлю, відвертаєшся - і в результаті забуваєш, що там взагалі щось вариться.

Досвідчені господині вигадали різні способи прискорити цю процедуру і зробити її більш комфортною з мінімумом неприємного запаху в процесі приготування буряка. Разом із Ukr.Media відкриємо вам ці секрети.

Як швидко зварити буряк без запаху.

Спочатку буряки потрібно добре помити – для цього можна скористатися щіткою. Тепер можемо братися безпосередньо до варіння.

Поставте воду на плиту, доведіть до кипіння і потім опустіть туди овоч. Додайте у воду одну чайну ложку цукру або половину ложки оцту – це збереже яскравий та гарний колір буряка.

Але ж під час варіння овоч виділяє ще не зовсім приємний запах, який заповнює всю кухню. Для його нейтралізації в місткість із буряком слід кинути скоринку чорного хліба та варити це все разом. Ви відразу відчуєте, як аромати на вашій кухні змінюються на краще.

Після варіння овочі покладіть у холодну воду. Таким чином буряк доходить до готовності, а потім він буде набагато краще чиститись.

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