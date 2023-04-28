Очешуєнний трюк: як за дві хвилини очистити коропа і не обляпати всю кухню

Нехитрий спосіб заощадить вам час

М’ясо коропа дуже корисне, адже воно багате на вітамін А, Е, С, а також вітаміни групи В. Крім того, цей поживний продукт містить велику кількість мінеральних речовин.

Однак досить часто господині відмовляються від приготування страв із річкової риби. Її чистка — досить копітка робота, яка займає деякий час. Та й прибирати луску, що розлетілася, не дуже хочеться. Як швидко і чисто почистити коропа, розповімо разом із "Главредом".

Як швидко почистити коропа від луски

Покладіть рибу в раковину — потім можна буде легко зібрати луску. Кип’яченою водою полийте коропа з обох боків — за допомогою окропу луска легко відходитиме від риби.

Полийте рибу холодною водою. Тепер можна приступати безпосередньо до чищення коропа.

Для цього нам потрібна їдальня або чайна ложка, залежно від розміру риби. Почніть чистити її з хвоста, проводячи ложку проти луски з невеликим натисканням. Намагайтеся вести ложку, не відриваючи її від риби. Таким чином очистьте рибу з обох боків. На це вам знадобиться одна-дві хвилини. Вам залишилося тільки випатрати і посмажити його.

Ще один маленький лайфхак. Щоб під час їжі вам не заважали маленькі рибні кісточки, зробіть на ній косі надрізи — тоді під час смаження вони розм’якшуються і вам не заважатимуть.

До речі, оселедець можна також почистити швидко. "Телеграф" розповів, як це роблять норвезькі господині — дружини рибалок.