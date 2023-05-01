Один інгредієнт миттєво очистить печериці: трюк, який заощадить вам час

Чистка печериць більше не буде для вас проблемою

Одними з найпоширеніших видів грибів є печериці. Вони неймовірно смачні і їх можна цілий рік придбати у найближчому супермаркеті. До речі, печериці є найбільш екологічно чистим та безпечним видом грибів. З них можна приготувати неймовірну кількість смачних страв.

Досить часто у господинь виникає питання, як правильно чистити печериці. Сьогодні разом із "Главредом" поділимося неймовірним секретом, за допомогою якого чистка печериць більше не буде для вас проблемою.

Як легко очистити печериці

На ніжках грибів можуть залишатися рештки землі або міцелію, тому чистити їх потрібно обов’язково. І допоможе нам у цьому мука. Саме клейковина, яка міститься в борошні, вбирає в себе весь бруд із грибів і гриби набагато легше чистяться від забруднень.

Щоб очистити гриби за допомогою борошна, потрібно покласти печериці у глибоку каструлю та налити холодної води. Вода має повністю покривати гриби.

У каструлю додайте борошна. Пропорція борошна має бути такою – на 2 літри води 2-3 столові ложки борошна.

Перемішайте, щоб мука рівномірно покрила всі гриби. Після цього закрийте каструлю кришкою та акуратно струсіть гриби.

Гриби довго не можна тримати у воді — вони швидко вбирають рідину. Тому за кілька хвилин злийте воду. Ви побачите, що разом з борошном пішов і весь бруд. Якщо на ніжках десь залишилися рештки землі, то заберіть її за допомогою ножа.

Такими грибами можна нафарширувати рибу. Така страва буде доречною і до звичайного обіду, і до святкового столу.