Секретна добавка зробить шашлик м’яким та ніжним: стовідсотковий результат

Досвідчені кулінари знають один трюк, який допоможе зробити шашлик неймовірно м’яким та соковитим

Кожен любитель шашлику має свої фірмові рецепти приготування м’яса на вогні. Існує не один десяток тюків, що допомагають добитись м’якого, соковитого та дуже смачного шашлику.

Досвідчені кулінари додають майонез, кефір, мінеральну воду, цибулю тощо. Але є інший варіант – свіжий томатний сік, пише Pixelinform.

Додайте томатного соку

Це не лише надасть м’ясу томатного присмаку, а й справді зробить його значно соковитішим. Сік розм’якшує м’ясо завдяки вітаміну C. На 1кг м’яса до маринаду доливають 500 мл томатного соку. Це може бути будь-який ваш улюблений маринад, але, варто пам’ятати, що при використанні цього трюку всі інші рідкі компоненти варто виключити — інакше м’ясо буде просто плавати в рідині і не вбере смаки спецій.

Час маринування залежить від якості продукту. Якщо серед консервантів соку переважає лимонна кислота, потрібно всього 4 години. Якщо йдеться про натуральний продукт, який був вичавлений самостійно, потрібно 8-9 годин.

Також значно спрощують шашлик ковбаски для гриля. А щоб вони не були прісними, їх краще теж попередньо замаринувати.