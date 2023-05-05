День святого Луки 5 травня: чому цього дня забороняється сидіти на порозі та інші заборони

У народному календарі 5 травня більше відоме як Луковий день

Цього дня, 5 травня, згідно з церковним календарем православна церква згадує апостолів від 70 Луки та Климента. У народі відзначається день Луки, або Луковий день.

Ім'я святого Луки наші предки пов’язали з городніми роботами. Саме 5 травня селяни присвячували день цибулі — трав’янистій рослині, яка вважалася цілющою, і без якої не обходився ні буденний, ні святковий стіл, адже цибуля — невід’ємна частина національної кухні. Багато хто готує страви з цибулі, наприклад, цибульний суп, пиріг з цибулею або цибульний мармелад.

У це свято заведено висаджувати цибулю, оскільки вважається, що це один із найвдаліших днів у травні для висадки цибулинних рослин, буде добрий урожай. Також 5 травня за старих часів в’язку цибулі вивішували біля входу в будинок. За повір’ями, вона відганяє нечисту силу.

Що не можна робити 5 травня на день святого Луки

Затримуватись на порозі або сидіти на ньому. Поріг вважається переходом між світами і може бути небезпечним, особливо для вагітних.

Вагітним готувати пироги з м’ясом – вплине на легкість вагітності.

Пекти млинці — можна залучити злих духів.

Перебувати на самоті – можна закликати напади нечистої сили.

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