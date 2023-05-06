Навіщо заморожувати заправку для борщу: мамин трюк зробить ваше приготування простіше

Ви помітите, наскільки простіше стало готувати улюблену першу страву

Борщ — це традиційна українська страва. Кожна господиня готує цю страву по-своєму, але єдина, у чому сходяться всі — довгий час її приготування.

Борщ можна приготувати набагато швидше. Разом із Shuba ми розповімо, як скоротити час приготування завдяки заморожуванню заправки на борщ. Це суттєво заощадить час приготування страви.

Як заморозити заправку на борщ

Підготуйте овочі: почистьте і помийте буряки, моркву, цибулю, солодкий перець. Якщо для заправки борщу ви використовуєте інші овочі, наприклад, помідори, пастернак — помийте та почистьте їх.

Після цього натріть моркву та буряк на великій тертці, цибулю та перець дрібно наріжте. Щоб додати заправці приємного аромату, додайте подрібнену зелень — петрушку або кріп.

Всі інгредієнти складіть в миску і добре перемішайте, розфасуйте по пакетиках, випустіть повітря, застебніть спеціальну блискавку і відправте все в морозильну камеру. Важливо – не давайте овочам випустити багато соку. За необхідності напишіть дату та назву.

Кожні дві години діставайте овочі з морозильної камери та струшуйте пакети, потім кладіть назад. Це запобігатиме замерзанню овочів в один великий млинець.

Як заморозити заправку для борщу після обсмажування

Овочеву заправку можна заморозити навіть після обсмажування. Для цього необхідно зробити ті ж дії — почистити, помити, натерти або нарізати овочі.

Приготуйте заправку на сковороді, остудіть до кімнатної температури. Перекладіть обсмажену заправку в пакетики, випустіть повітря та закрийте.

Спочатку охолодіть заправку у холодильнику близько 1-2 годин, а потім перекладіть у морозильну камеру. Таку заправку можна діставати з морозильної камери та одразу додавати до борщу.

Під час приготування заправки дотримуйтесь певних правил. Так ваша страва стане ароматнішою.