Навіщо класти хліб на сковороду під час смаження котлет: кулінарна хитрість, яка врятує фігуру

Вам допоможе хитрість досвідчених господинь

Хто ж не любить відрізати та з’їсти шматок ароматної свіжої, щойно випеченої булочки! Хліб досить активно використовується досвідченими кулінарами – з ним улюблений борщ здається ще смачнішим, а намазки із хлібом чудово втамовують голод.

Однак не всі знають, навіщо використовувати хліб під час смаження котлет чи м’ясних страв. Разом з Рixelinform розповімо про цей хитрий трюк.

Навіщо господарки кладуть хліб під час смаження м’ясних продуктів

Виявляється, хліб може бути рятівним продуктом для тих, хто не любить надмірно жирних страв. Надлишок жиру не тільки робить їжу шкідливою, а й негативно впливає на смакові якості. Щоб уникнути цього, потрібно просто відправити на сковорідку шматок хліба. Надлишок масла і жир, що виділився, вбереться в хлібобулочний виріб і ваші котлетки будуть ще смачніші.

Але запам’ятайте: для цього найкраще використовувати черству скоринку хліба. Вона зможе довше зберігати форму на сковороді та прибрати більше жиру. Також не забувайте своєчасно витягувати хліб зі сковорідки. Якщо він розвалиться під час приготування м’яса, це не надасть страві апетитності.

До речі, хліб може бути доречним і при варінні буряків. Хлібобулочний виріб допоможе подолати одну популярну проблему.