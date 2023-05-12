Один інгредієнт допоможе вивести з м’яса всю "хімію": лайфхак, який вам знадобиться

Для цього не потрібні якісь спеціальні засоби

В наш час важко знайти м’ясо тварини, яке б за життя не годували різноманітною "хімією" : гормонами, антибіотиками, кормами з добавками та іншими препаратами. Для тварин ці засоби зазвичай не завдають відчутної шкоди, але потім у вигляді спожитого м’яса можуть завдати шкоди здоров’ю людини.

Тому дуже важливо перед приготуванням очистити м’ясо від токсинів. Простий кулінарний лайфхак від "Мета" допоможе зробити ваш раціон кориснішим для організму.

Як вивести з м’яса всі токсини

Для цього вам знадобиться тільки вода, сіль і трохи часу, але ви будете впевнені як споживаний продукт. Візьміть 40 г звичайної солі та розчиніть в літрі холодної води. Цим розчином залийте м’ясо. Протримайте м’ясо у воді годину, потім витягніть і добре промийте.

Після процедури покладіть м’ясо в каструлю і залийте свіжим розчином на 30 хвилин. Промийте м’ясо і проваріть його в окропі 1 хвилину. Ще раз промийте та сміливо готуйте з нього будь-які страви. Ваше м’ясо стало чистим та безпечним для вживання.

Ще в магазині можна визначити наявність "хімії" у м’ясі. Це можна зробити за допомогою одного сірника.