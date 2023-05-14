Лайфхак, який зробить ваші котлети ідеальними: як правильно солити фарш

Дотримуйтесь цієї поради — і страва стане ще кращою

Домашні котлети з фаршу – це завжди смачна та поживна страва. Рецепт котлет приготування простий, однак у ньому є деякі тонкощі. Їх слід дотримуватися, щоб улюблена страва вийшла ніжною і соковитою.

Хоч як це дивно, але неправильним солінням справді можна зіпсувати котлети – м’ясо може стати жорстким до смаку. Щоб цього уникнути, просто потрібно не допускати популярної помилки – додавати сіль у блюдо не вчасно. Про вибір правильного моменту соління котлет поговоримо разом із ProstoWay.

Як правильно солити котлети

Сіль впливає на хімічний стан м’ясних білків і як висновок – на смак готового продукту. Тому якщо додати сіль у фарш дуже рано, котлети вийдуть досить жорсткі за консистенцією та сухими.

Тому з урахуванням усіх хімічних процесів фарш слід солити в останню чергу. Додайте всі необхідні компоненти, відбийте його, а перед ліпленням котлет посоліть.

Приготовлена таким чином страва буде дуже смачною. Правильно посолені котлети залишається обсмажити з двох сторін і подати їх на стіл.

До речі, за допомогою лише солі можна приготувати приголомшливу курочку. Близькі спробують раз і проситимуть цю страву ще й ще.