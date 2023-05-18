Юлія Магдич пояснила, звідки східні мотиви на українських вишиванках

Українці багато подорожують і стирають кордони, каже відома дизайнерка

Українці, котрі покинули Батьківщину, рятуючись від війни, за кордоном живуть у полікультурному середовищі, всотуючи в себе цілий "коктейль" традицій та поєднуючи його з нашим культурним кодом, частиною якого є українська вишиванка.

Про це відома вітчизняна дизайнерка вишиванок Юлія Магдич розповіла в інтерв'ю "Телеграфу".

"Я щиро вірю, що ми зараз живемо в суспільстві нового зразку. Це динамічне, космополітичне суспільство. Ми багато подорожуємо, комунікації стали дуже швидкими і простими, ми бачимо змішані шлюби, стирання кордонів. Наші діти живуть у подвійних — потрійних культурах. Навіть ті, хто жив у монокультурному середовищі, тепер, у час війни, виїхав до Європи — й асимілюється. Несе туди український культурний код", — розповідає вона.

За словами Юлії Магдич, цей полікультуралізм вже захопив світ.

"І цей процес не може відбутися без закономірного явища — відкату від нього — це проявляється у загостреному інтересі до походження, коріння, традицій. Цей коктейль ми всі зараз відчуваємо. Я ж просто віддзеркалюю його в колекціях.

Не обійшлося і без любові до Сходу. Я не можу його осягнути, але в той же час і дуже добре його відчуваю", — підсумувала відома дизайнерка.

Юлія Магдич у вишитій сукні зі східним мотивами

Більше про сучасні українські вишиванки, малюнки та візерунки — читайте на сайті "Телеграфу": "Вишиванки під час війни: дизайнерка Юлія Магдич розповіла про значення танків та ДНК нації в квітах".

Нагадаємо, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі, олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик (20-0, 13 KO) у день вишиванки порадував своїх фанатів фото у національному вбранні і викликав істерику у росіян.