10 простих лайфхаків для догляду за одягом: як зберегти колір, форму і свіжість речей

Речі можуть псуватися не через погану якість, а через поганого власника

Часто ми не знаємо, як правильно доглядати за нашими речами, щоб вони не втрачали свого зовнішнього вигляду після першого прання або сушки. Якщо ви хочете зберегти свій одяг у гарному стані і запобігти його розтягуванню, то слідуйте цим простим порадам:

1. Дотримуйтеся позначок на бирках

Кожна річ має свої особливості тканини та пошиття, і виробник зобов’язаний надати інформацію про те, як доглядати за нею. На бирках одягу зображені спеціальні символи, які показують рекомендований режим прання, сушки, праски тощо. Наприклад, позначка з рукою означає, що річ потрібно прати лише руками у воді 30-40 градусів без сильного тертя; позначка з крапочкою або цифрою вказує на температуру води для прання у пральній машині; позначка з квадратом показує спосіб сушки (на сонці, у тiнi, у барабанi тощо); позначка з трикутником говорить про можливiсть або заборону вiдбiлювання; позначка з праскою показує температуру праски; позначка з колом означає хiмчистку. Дотримуючись цих позначок, ви можете уникнути пошкодження одягу при його обробцi.

2. Враховуйте тип тканини

Рiзнi типи тканини мають рiзнi властивостi i потребують рiзного догляду. Наприклад, бавовна — це природна тканина, яка добре переносить високi температури i може бути випрана i прасована при будь-якому режимi; полiестер — це синтетична тканина, яка не мнеться i швидко сохне, але не переносить жару i може плавитися при контактi з гарячою праскою; шовк — це делiкатна тканина, яка потребує особливого догляду i не може бути прана у гарячiй водi або прасована при високiй температурi. Тому перед пранням чи сушкою одягу слiд перевiрити його склад i обрати найбiльш пiдходящий спосiб обробки.

3. Використовуйте правильний порошок і кондицiонер

При виборi порошку i кондицiонера для прання одягу слiд також враховувати тип тканини i колiр речей. Наприклад, для бавовни i льону краще пiдходять унiверсальнi порошки i кондицiонери; для шовку i вовни — спецiальнi засоби для делiкатного прання; для кольорових речей — порошки без хлору i кондицiонери без оптичних вiдбiлювачiв. Також слiд дотримуватись правильної дозування порошку i кондицiонера згiдно з iнструкцiєю на упаковцi i об’ємом завантаження барабана пральної машини.

4. Сортуйте одяг перед пранням

Щоб запобігти пошкодженню одягу при пранні, слід сортувати його за кольором і типом тканини. Наприклад, бажано окремо прати біле і кольорове; чорне і світле; нове і старе; холодне і гаряче; делікатне і стандартне. Також слід закривати блискавки і застібки на одязі перед завантаженням його у машинку, щоб запобігти пошкодженню інших речей.

5. Використовуйте спеціальні вішалки для різних типів одягу

Не всі вішалки підходять для всього одягу. Деякі вішалки можуть пошкодити тканину або змінити форму речей. Наприклад, важкі светри або кардигани не слід вішати на тонких металевих вішалках, бо вони можуть розтягнутися або з’явитися виступи на плечах. Для такого одягу краще використовувати широкі дерев’яні або пластикові вішалки з закругленими краями. Для сорочок, блузок або сукневих тканин підходять тонкі велюрові вішалки. Для штанів або спідниць зручні вішалки з кліпсами, якими можна зафіксувати одяг за пояс або край.

6. Сортуйте одяг за кольором і сезоном

Щоб ваша шафа була організованою і зручною для пошуку потрібної речі, слід сортувати одяг за кольором і сезоном. За кольором можна розділити одяг на світлий, темний і кольоровий. За сезоном можна розділити одяг на літній, осінньо-зимовий і демісезонний. Таким чином, ви будете легше орієнтуватися у своєму гардеробі і не буде зайвого хаосу. Крім того, такий спосіб сортування допоможе вам побачити, яких кольорiв або сезонних речей у вас бракує або надто багато.

7. Використовуйте коробки, кошики і органайзери для дрібниць

Для того, щоб ваш шафа не перетворилася на сховище дрiбниць, якими важко керувати, слiд використовувати коробки, кошики i органайзери для збереження таких речей, як шкарпетки, нижня бiлизна, аксесуари, бандани, шарфи тощо. Це допоможе вам уникнути безладу i зекономити мiсце у шафах. Ви можете позначити коробки або кошики налiпками або етикетками, щоб знати, що всерединi. Також ви можете скористатися органайзерами для дверей або стiн шафи, якi мають кiлька кишень для рiзних предметiв.

8. Проводьте регулярну ревiзiю свого гардеробу

Щоб ваш шафа не переповнювався непотрiбним або застарiлим одягом, слiд проводити регулярну ревiзiю свого гардеробу i позбавлятися того, що вам бiльше не пiдходить або не подобається. Рекомендується робити це хоча б раз на пiвроку i перед кожною змiною сезону. При цьому слiд задавати собi такi питання: Чи носив я цю рiч протягом останнього року? Чи пасує менi цей колiр i фасон? Чи є у мене щось iдеально підхоже для цiєї речі? Чи можна цю рiч відремонтувати або модернiзувати? Якщо вiдповiдь на будь-яке з цих питань "нi", то така рiч не заслуговує на мiсце у вашій шафі i краще її продати, подарувати або вiдправити на переробку.

9. Слідкуйте за дозуванням і розведенням кондиціонера

Щоб правильно використовувати кондиціонер для білизни, слід дотримуватися інструкції на упаковці і не перевищувати рекомендовану дозу. Зазвичай це 30-50 мл на одне прання, але це може залежати від жорсткості води, кількості білизни і типу кондиціонера. Надлишок кондиціонера може призвести до того, що одяг буде липкий, жирний або з поганим запахом. Також слід розбавляти кондиціонер водою перед тим, як додавати його в третє відділення пральної машинки. Це допоможе рівномірно розподілити його по білизні і запобігти утворенню плям або осаду[9].

10. Слідкуйте за типом і кольором одягу при використанні кондиціонера

Не всі речі можна сушити з кондиціонером для білизни. Деяким тканинам або кольорам він може шкодити або не мати ефекту. Наприклад, не рекомендується використовувати кондиціонер для бавовняних речей, які потребують гладкості, таких як сорочки або плаття. Кондиціонер може зменшити здатність тканини до праски і зробити її більш пам’ятною. Також не слід використовувати кондиціонер для спортивного одягу з мембранами або синтетичних матеріалів, які мають функцію виведення поту. Кондиціонер може заблокувати пори тканини і погіршити її дихальну здатність. Щодо кольорового одягу, то слід обирати кондиціонер, який пасує до кольору білизни. Наприклад, для чорного або темного одягу краще використовувати спеціальний кондиціонер, який запобігає вигоранню кольору і надає йому блиску.

Зазначимо, якщо вигляд вашої білизни лишає багато кращого — її можна відбілити. Для цього потрібен популярний аптечний засіб. А для інших речей можна власноруч приготувати пральний порошок.