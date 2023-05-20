10 простых лайфхаков по уходу за одеждой: как сохранить цвет, форму и свежесть вещей

Вещи могут портиться не из-за плохого качества, а из-за плохого владельца

Часто мы не знаем, как правильно ухаживать за нашими вещами, чтобы они не теряли свой внешний вид после первой стирки или сушки. Если вы хотите сохранить свою одежду в хорошем состоянии и предотвратить ее растяжение, то следуйте этим простым советам:

1. Соблюдайте метки на бирках

Каждая вещь имеет свои особенности ткани и пошива, и производитель обязан предоставить информацию о том, как ухаживать за ней. На бирках одежды изображены специальные символы, показывающие рекомендуемый режим стирки, сушки, утюги и т.д. К примеру, отметка с рукой означает, что вещь нужно стирать только руками в воде 30-40 градусов без сильного трения; отметка с точечкой или цифрой указывает на температуру воды для стирки в стиральной машине; отметка с квадратом показывает способ сушки (на солнце, в тени, в барабане и т.п.); отметка с треугольником говорит о возможности или запрете отбеливания; отметка с утюгом показывает температуру утюга; отметка с кругом означает химчистку. Следуя этим меткам, вы можете избежать повреждения одежды при его обработке.

2. Учитывайте тип ткани

Различные типы ткани обладают разными свойствами и требуют разного ухода. Например, хлопок — это естественная ткань, которая хорошо переносит высокие температуры и может быть выстирана и глажена при любом режиме; полиэстер – это синтетическая ткань, которая не мнется и быстро сохнет, но не переносит жару и может плавиться при контакте с горячим утюгом; шелк – это деликатная ткань, которая требует особого ухода и не может быть стирана в горячей воде или глажена при высокой температуре. Поэтому перед стиркой или сушкой одежды следует проверить его состав и выбрать наиболее подходящий способ обработки.

3. Используйте правильный порошок и кондиционер

При выборе порошка и кондиционера для стирки одежды следует также учитывать тип ткани и цвет вещей. Например, для хлопка и льна лучше подходят универсальные порошки и кондиционеры; для шелка и шерсти — специальные средства для деликатной стирки; для цветных вещей – порошки без хлора и кондиционеры без оптических отбеливателей. Также следует соблюдать правильную дозировку порошка и кондиционера согласно инструкции на упаковке и объему загрузки барабана стиральной машины.

4. Сортируйте одежду перед стиркой

Чтобы предотвратить повреждение одежды при стирке, следует сортировать ее по цвету и типу ткани. Например, желательно отдельно стирать белое и цветное; черное и светлое; новое и старое; холодное и горячее; деликатное и стандартное. Также следует закрывать молнии и застежки на одежде перед загрузкой его в машинку, чтобы предотвратить повреждение других вещей.

5. Используйте специальные вешалки для разных типов одежды

Не все вешалки подходят для всей одежды. Некоторые вешалки могут повредить ткань или изменить форму вещей. Например, тяжелые свитера или кардиганы не следует вешать на тонких металлических вешалках, так как они могут растянуться или появиться выступы на плечах. Для такой одежды лучше использовать широкие деревянные или пластиковые вешалки с закругленными краями. Для рубашек, блузок или платьев подходят тонкие велюровые вешалки. Для брюк или юбок удобны вешалки с клипсами, которыми можно зафиксировать одежду за пояс или край.

6. Сортируйте одежду по цвету и сезону

Чтобы ваш шкаф был организованным и удобным для поиска нужной вещи, следует сортировать одежду по цвету и сезону. По цвету можно разделить одежду на светлую, темную и цветную. По сезону можно разделить одежду на летнюю, осенне-зимнюю и демисезонную. Таким образом вы будете легче ориентироваться в своем гардеробе и не будет лишнего хаоса. Кроме того, такой способ сортировки поможет вам увидеть, каких цветов или сезонных вещей у вас не хватает или слишком много.

7. Используйте коробки, корзины и органайзеры для мелочей

Для того чтобы ваш шкаф не превратился в хранилище мелочей, которыми трудно управлять, следует использовать коробки, корзины и органайзеры для сохранения таких вещей, как носки, нижнее белье, аксессуары, банданы, шарфы и т.д. Это поможет вам избежать беспорядка и сэкономить место в шкафах. Вы можете пометить коробки или корзины наклейками или этикетками, чтобы знать, что внутри. Также вы можете воспользоваться органайзерами для дверей или стен шкафа, имеющих несколько карманов для разных предметов.

8. Проводите регулярную ревизию своего гардероба

Чтобы ваш шкаф не переполнялся ненужной или устаревшей одеждой, следует проводить регулярную ревизию своего гардероба и избавляться от того, что вам больше не подходит или не нравится. Рекомендуется делать это хотя бы раз в полгода и перед каждым сменой сезона. При этом следует задавать себе следующие вопросы: Носил ли я эту вещь в течение последнего года? Подходит ли мне этот цвет и фасон? Есть ли у меня что-то идеально подходящее для этой вещи? Можно ли эту вещь отремонтировать или модернизировать? Если ответ на любой из этих вопросов нет, то такая вещь не заслуживает места в вашем шкафу и лучше его продать, подарить или отправить на переработку.

9. Следите за дозировкой и разведением кондиционера

Чтобы правильно использовать кондиционер для белья, следует соблюдать инструкцию на упаковке и не превышать рекомендованную дозу. Обычно это 30-50 мл на одну стирку, но это может зависеть от жесткости воды, количества белья и типа кондиционера. Избыток кондиционера может привести к тому, что одежда будет липкой, жирной или с плохим запахом. Также следует разбавлять кондиционер водой, прежде чем добавлять его в третье отделение стиральной машинки. Это поможет равномерно распределить его по белью и предотвратить образование пятен или осадка [9].

10. Следите за типом и цветом одежды при использовании кондиционера

Не все вещи можно сушить с бельевым кондиционером. Некоторым тканям или цвету он может вредить или не иметь эффекта. Например, не рекомендуется использовать кондиционер для хлопчатобумажных вещей, требующих гладкости, таких как рубашки или платья. Кондиционер может уменьшить способность ткани к утюгу и сделать его более памятным. Также не следует использовать кондиционер для спортивной одежды с мембранами или синтетических материалов, обладающих функцией выведения пота. Кондиционер может заблокировать поры ткани и усугубить ее дыхательную способность. Что касается цветной одежды, то следует выбирать кондиционер, подходящий к цвету белья. Например, для черной или темной одежды лучше использовать специальный кондиционер, который предотвращает выгорание цвета и придает ему блеск.

Отметим, если вид вашего белья оставляет много лучше — его можно отбелить. Для этого нужно популярное аптечное средство. А для других вещей можно собственноручно приготовить стиральный порошок.