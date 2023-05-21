Головне — не видаляти плодоніжку до кінця "операції": чотири способи помити полуницю

Надійні способи усунути мікробів з ягоди

Ви точно знаєте, як правильно мити улюблену полуницю ? Річ у тому, що ця ягода потребує особливого підходу: вона не має шкірки, тому її необхідно ретельно очищати, щоб видалити можливі шкідливі речовини. При цьому потрібно зберегти поживні та смакові властивості полуниці.

Разом із Shuba розповімо, як швидко та легко помити полуницю. Ви зможете безпечно їсти ягоду та зберегти її натуральний смак та аромат ягоди.

Як правильно мити полуницю

Головне правило — не видаляти плодоніжку, поки не помиєте ягоду. Це не дасть речовин для миття ягоди потрапити всередину ягоди.

Способи миття полуниці.

Найшвидший і найпоширеніший спосіб – замочити її в розчині з харчовою содою. Для цього вам знадобляться глибокий таз або миска, чайна ложка соди та літр води.

Для ретельного очищення ягоди достатньо потримати в розчині до п’яти хвилин. Після замочування рекомендується промити полуницю під водою, щоб видалити залишки соди.

Суміш оцту та води також є відмінним природним засобом для очищення полуниці. Співвідношення має бути таким: півсклянки води на півсклянки оцту. Просто занурте ягоду в миску максимум на 5 хвилин, а потім промийте під проточною водою.

Якщо ви не впевнені в походження полуниці, занурте плоди в розчин води та дози дезинфікуючого засобу для миття овочів і фруктів, що рекомендується, — цю інформацію ви знайдете на упаковці або етикетці на пляшці. За кілька хвилин просто промийте ягоди під проточною водою. Цей метод найкращий для знищення бактерій і тому рекомендується вагітним жінкам.

Якщо необхідно ретельно почистити та вимити полуницю та одночасно надати ягодам ще більш вираженого смаку, можна використовувати вино. Просто покладіть полуницю в контейнер, залийте вином та залиште близько 5 хвилин. Потім промийте полуницю під проточною водою.

Після миття полуниці настав час видалити плодоніжку. Відмінним варіантом використання полуниці є приготування полуничного мохіто.