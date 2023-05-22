Без краплі на плиті: як уникнути розбризкування олії при обсмажуванні продуктів

Смажимо продукти без бризок по всій кухні

Обсмажування продуктів – один із основних варіантів термічної обробки їжі. Такі страви виходять смачними і з рум’яною та хрусткою скоринкою.

Однак процес часто супроводжується розбризкуванням рослинної олії, яка використовується при смаженні. Її краплі можуть потрапити на шкіру або забризкати кухонну плиту, шафки та стільницю. Останнє неприємне утворенням липкого нальоту, що важко виводиться, на поверхнях. Щоб цього не сталося, можна скористатися лайфхаками від Рixelinform.

Як не забруднити кухонні поверхні при обсмажуванні продуктів

Смажити їжу можна на пергаменті. Достатньо покласти цей папір на сковороду, а на сам матеріал – їжу.

Такий варіант приготування смажених страв має кілька плюсів. По-перше, відпадає необхідність використовувати олію: нічого розбризкувати не буде. По-друге, сковорода залишатиметься майже чистою. Посуд не доведеться мити довго.

Однак використовувати пергаментний папір потрібно обережно. Не слід забувати, що матеріал може спалахнути.

Можна посолити олію. Це зробить її більш "спокійною". Олія не так сильно "стріляє", внаслідок чого процес приготування їжі спрощується.

Можна використовувати суміш олій — до сковороди слід додавати не тільки рослинну олію, але і вершкове масло. Така суміш майже не утворює бризок, а ваша смажена їжа буде набагато апетитнішою.

Такі лайфхаки можна використовувати при приготуванні смажених макаронів. Вам не доведеться прибирати кухню після приготування.