Як варити яйця ідеально та почистити без проблем: універсальні поради

Варені яйця — універсальний продукт для багатьох страв, а для їх приготування знадобляться ці універсальні поради

Варені яйця — це смачна та корисна страва, яка підходить для сніданку, обіду або перекусу. Але багато кухарів роблять помилки під час приготування. Щоб усе склалося правильно, потрібно дотримуватися деяких простих правил та лайфхаків. У цій статті ми розповімо вам, як варити яйця так, щоб вони правильно приготувалися та легко чистилися.

Використовуйте яйця кімнатної температури і не тріскайте їх, пише "BBC". Яйця краще варити, коли вони не холодні з холодильника, а кімнатної температури. Так вони менше піддаються тріщинам і розбиванню. Якщо у вас немає часу чекати, покладіть яйця у миску з теплою водою на 10-15 хвилин. Не тріскайте яйця об край каструлі або одне об одне, бо це також може призвести до тріщин. Заповніть каструлю холодною водою і додайте сіль або оцет. Покладіть яйця у каструлю одним шаром і заповніть її холодною водою так, щоб вода покривала яйця на 2-3 см. Додайте до води трохи солі або оцту — це допоможе зупинити виток білка з тріснутих яєць і полегшить очищення, розповідає "Tasteofhome.com". Доведіть воду до кипіння і зменште вогонь. Поставте каструлю на середньо-високий вогонь і дочекайтеся, поки вода закипить. Потім зменште вогонь так, щоб вода ледь кипіла. Не дозволяйте воді бурхати сильно, бо це може розбити яйця. Варіть яйця залежно від бажаного ступеня готовності. Час варки залежить від того, як ви любите свої яйця — м’якими, середньої твердості або твердими. Ось приблизний час для розміру:

М’якими — 4 хвилини

середньої твердості — 6 хвилин

Твердими — 10 хвилин

Охолоджуйте яйця під холодною проточною водою або у мисці з льодом. Для цього злийте гарячу воду, потім промийте яйця під холодною проточною водою протягом 1-2 хвилини або перенесіть їх у миску з льодом і холодною водою на 5-10 хвилин. Це зупинить процес приготування і полегшить очистку.

Як очистити яйця

Трощіть шкаралупку по всьому периметру і починайте з боку з повiтряною камеркою. Постукайте яйце об стiл або край миски так, щоб шкаралупа трiснула по всьому периметру. Починайте з боку з повiтряною камеркою — це невелике заглиблення на одному з кiнцiв яйця. Зняти шкаралупу пiд проточною холодною або теплою водою. Пiд проточною холодною або теплою (але не гарячою) водою починайте знімати шкаралупу з боку з повiтряної камерки та продовжуйте до другого кiнця. Вода допоможе проникнути пiд шкаралупу i полегшить очистку. Якщо у вас немає часу чекати, поки яйця охолонуть, можете спробувати лайфхак з ложкою. Вставте край ложки пiд шкаралупу i обережно проведiть нею по контуру яйця, намагаючись не пошкодити бiлок. Таким чином можна швидко очистити гаряче яйце.

Нагадаємо, що існує набагато більше цікавих способів очистити яйця від шкаралупи. Зокрема, можна застосовувати склянку чи оцет. До речі, на любителів яєць чекають хороші новини — цей продукт незабаром має подешевшати.