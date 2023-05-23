Как варить яйца идеально и почистить без проблем: универсальные советы

Вареные яйца – универсальный продукт для многих блюд, а для их приготовления понадобятся эти универсальные советы.

Вареные яйца – это вкусное и полезное блюдо, которое подходит для завтрака, обеда или перекуса. Но многие повара совершают ошибки во время приготовления. Чтобы все сложилось правильно, нужно соблюдать некоторые простые правила и лайфхаки. В этой статье мы расскажем, как варить яйца так, чтобы они правильно приготовились и легко чистились.

Используйте яйца комнатной температуры и не трескайте их, пишет BBC. Яйца лучше варить, когда они не прохладны из холодильника, а комнатной температуры. Так они меньше подвергаются трещинам и разбиванию. Если у вас нет времени ждать, положите яйца в миску с теплой водой на 10-15 минут. Не ударяйте яйца о край кастрюли или друг о друга, так как это может привести к трещинам. Заполните кастрюлю холодной водой и добавьте соль или уксус. Положите яйца в кастрюлю одним слоем и заполните ее холодной водой так, чтобы вода покрывала яйца на 2-3 см. Добавьте к воде немного соли или уксуса – это поможет остановить утечку белка из треснувших яиц и облегчит очищение, рассказывает "Tasteofhome". Доведите воду до кипения и убавьте огонь. Поставьте кастрюлю на средне-высокий огонь и дождитесь, пока вода закипит. Затем убавьте огонь так, чтобы вода едва кипела. Не разрешайте воде сильно бурхать, так как это может разбить яйца. Варите яйца в зависимости от желаемой степени готовности. Время варки зависит от того, как вы любите есть яйца – мягкими, средней твердости или же твердыми (вкрутую). Вот приблизительное время для размера:

Мягкими – 4 минуты

средней крутости — 6 минут

Вкрутую – 10 минут

Охлаждайте яйца под проточной холодной водой или в миске со льдом. Для этого слейте горячую воду, затем промойте яйца под проточной холодной водой в течение 1-2 минуты или перенесите их в миску со льдом и холодной водой на 5-10 минут. Это остановит процесс приготовления и облегчит очистку.

Как очистить яйца

Разбивайте скорлупу по всему периметру и начинайте со стороны с воздушной камерой. Постучите яйцом о стол или край миски так, чтобы скорлупа треснула по всему периметру. Начинайте со стороны с воздушной камерой – это небольшое углубление на одном из концов яйца. Снять скорлупу под проточной холодной или теплой водой. Под проточной холодной или теплой (но не горячей) водой начинайте снимать скорлупу со стороны воздушной камеры и продолжайте до второго конца. Вода поможет проникнуть под скорлупу и облегчит очистку. Если у вас нет времени ждать, пока яйца охладятся, можете попробовать лайфхак с ложкой. Вставьте край ложки под скорлупу и осторожно проведите ею по контуру яйца, стараясь не повредить белок. Таким образом, можно быстро очистить горячее яйцо.

Напомним, что существует гораздо больше интересных способов очистить яйца от скорлупы. В частности, можно применять стакан или уксус. Кстати, любителей яиц ждут хорошие новости – этот продукт вскоре должен подешеветь.