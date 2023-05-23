Как варить яйца идеально и почистить без проблем: универсальные советы
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Вареные яйца – универсальный продукт для многих блюд, а для их приготовления понадобятся эти универсальные советы.
Вареные яйца – это вкусное и полезное блюдо, которое подходит для завтрака, обеда или перекуса. Но многие повара совершают ошибки во время приготовления. Чтобы все сложилось правильно, нужно соблюдать некоторые простые правила и лайфхаки. В этой статье мы расскажем, как варить яйца так, чтобы они правильно приготовились и легко чистились.
- Используйте яйца комнатной температуры и не трескайте их, пишет BBC. Яйца лучше варить, когда они не прохладны из холодильника, а комнатной температуры. Так они меньше подвергаются трещинам и разбиванию. Если у вас нет времени ждать, положите яйца в миску с теплой водой на 10-15 минут. Не ударяйте яйца о край кастрюли или друг о друга, так как это может привести к трещинам.
- Заполните кастрюлю холодной водой и добавьте соль или уксус. Положите яйца в кастрюлю одним слоем и заполните ее холодной водой так, чтобы вода покрывала яйца на 2-3 см. Добавьте к воде немного соли или уксуса – это поможет остановить утечку белка из треснувших яиц и облегчит очищение, рассказывает "Tasteofhome".
- Доведите воду до кипения и убавьте огонь. Поставьте кастрюлю на средне-высокий огонь и дождитесь, пока вода закипит. Затем убавьте огонь так, чтобы вода едва кипела. Не разрешайте воде сильно бурхать, так как это может разбить яйца.
- Варите яйца в зависимости от желаемой степени готовности. Время варки зависит от того, как вы любите есть яйца – мягкими, средней твердости или же твердыми (вкрутую). Вот приблизительное время для размера:
- Мягкими – 4 минуты
- средней крутости — 6 минут
- Вкрутую – 10 минут
Охлаждайте яйца под проточной холодной водой или в миске со льдом. Для этого слейте горячую воду, затем промойте яйца под проточной холодной водой в течение 1-2 минуты или перенесите их в миску со льдом и холодной водой на 5-10 минут. Это остановит процесс приготовления и облегчит очистку.
Как очистить яйца
- Разбивайте скорлупу по всему периметру и начинайте со стороны с воздушной камерой. Постучите яйцом о стол или край миски так, чтобы скорлупа треснула по всему периметру. Начинайте со стороны с воздушной камерой – это небольшое углубление на одном из концов яйца.
- Снять скорлупу под проточной холодной или теплой водой. Под проточной холодной или теплой (но не горячей) водой начинайте снимать скорлупу со стороны воздушной камеры и продолжайте до второго конца. Вода поможет проникнуть под скорлупу и облегчит очистку.
- Если у вас нет времени ждать, пока яйца охладятся, можете попробовать лайфхак с ложкой. Вставьте край ложки под скорлупу и осторожно проведите ею по контуру яйца, стараясь не повредить белок. Таким образом, можно быстро очистить горячее яйцо.
Напомним, что существует гораздо больше интересных способов очистить яйца от скорлупы. В частности, можно применять стакан или уксус. Кстати, любителей яиц ждут хорошие новости – этот продукт вскоре должен подешеветь.