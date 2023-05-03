Здесь ошибаются все: как и сколько времени варить перепелиные яйца

Советы и лайфхаки, которые помогут их приготовить идеально

Перепелиные яйца – полезный продукт. Их добавляют в блюда вместо обычных куриных — и получается новое блюдо, например, заливная рыба с креветками.

Немногие знают, как они варятся правильно, и поэтому держат на плите дольше, чем нужно. При таком подходе существует риск того, что яйца потеряют часть своей полезности или станут вредными для здоровья, пишет Pixelinform.

Если варить перепелиные яйца строго по таймеру:

скорлупу будет легко убрать;

желток не приобретет зеленый или синеватый оттенок;

белок не станет жестким, как резина;

продукт сохранит вкус и пользу.

Для правильного приготовления яйца сперва следует помыть и сложить в кастрюльку. Продукт заливают холодной водой так, чтобы жидкость полностью покрывала яйца. Чтобы они затем легко чистились, в воду добавляют 1/2 ч. л. соли.

Сколько варить

Счет времени начинается с момента закипания воды. Для жидкого желтка засекают 2 мин. Если нужны яйца вкрутую, то с момента закипания воды отсчитывают 5 мин.

После этого кастрюлю снимают с огня и ставят под холодную воду. Также их можно достать шумовкой и переложить в емкость с водой и льдом. Яйца можно оставить в жидкости на 5-10 мин.

Благодаря этому они быстрее остынут и будут лучше очищаться от скорлупы. Подобные советы действуют и при варке куриных яиц.