Зачем бросать лимон в воду при варке яиц: лайфхак опытных хозяек

С помощью одного средства ваши яйца никогда не лопнут при варке.

Многие хозяйки уже во всю начинают готовиться к светлому празднику Пасхи. Ведь надо найти рецепт самой вкусной паски, подготовить красители для яиц — это лишь малая часть хлопот.

Но вот тут трудности могут подкрасться незаметно. Дело в том, что краска ляжет идеально только в том случае, если у вас будет хорошо сваренное яйца, а скорлупа не треснет. Но ведь яйцо может треснуть в любую минуту. Вместе с "Главредом" делимся секретами, как избежать таких случаев.

Как сварить яйца, чтобы они не лопнули

Все просто: чтобы скорлупа не треснула, вам необходимо добавить в воду при варке дольку лимона или немного лимонного сока. Температура воды не играет роли, все равно сок лимона убережет скорлупу от "травм".

Кстати, с помощью такого лайфхака можно добиться того, что во время очистки яиц скорлупа будет с них просто слетать. Таким образом вы убьете двух зайцев.

Обратите еще внимание на то, что после варки яиц горячую воду нужно смыть и залить продукт холодной водой. Через пару минут ее нужно будет поменять.

"Телеграф" уже более детально рассказывал, как правильно выбрать, сварить и покрасить яйца. С этими советами вы украсите пасхальную корзину красивыми крашанками.