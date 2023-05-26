Оладки будуть пишними як хмаринка: що додають у тісто досвідчені кухарі

Секрети, завдяки яким у вас ніколи не будуть оладки як "підошви"

Оладки — чудовий варіант смачного десерту нашвидкуруч. Приготувати їх можна із продуктів, які знайдуться в холодильнику. Найчастіше нам вдається поласувати смачними та пишними оладками.

Однак іноді настрій псується через те, що страва вийшла схожою на підошву. Щоб оладки були пишними, потрібно знати кілька хитрощів. Ось про них ми разом із Рixelinform і розповімо.

Як приготувати пишні оладки

Досить часто пишні на сковороді оладки "падають" у тарілці. Щоб цього не відбувалося, досвідчені кулінари додають у тісто прості інгредієнти.

Один з таких лайфхаків — додавати для пишності в тісто дріжджі, кефір (як варіант — кисле молоко) або розпушувач. Таке тісто потрібно замісити до консистенції густої сметани — воно не повинно швидко стікати з ложки, а ліниво сповзати.

Багато кулінарів додають у тісто дріжджі та яблучний оцет. Правильною вважається така пропорція – 1 ст. л. кислоти на 150 г борошна.

А смажити такі оладки потрібно на розігрітій сковороді. Їх потрібно викласти спочатку на серветку, щоб позбавитися зайвого жиру, а потім – на тарілку.

Тепер дістаємо з холодильника улюблене варення або згущене молоко, і сідаємо їсти. Смачного.