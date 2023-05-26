Як швидко почистити полуницю: лайфхак із соломинкою

Навіть соком не заляпаєшся

Почався сезон полуниці. Ці ягоди дуже смачні й буквально нагадують про те, що літо скоро. Але, якщо її треба начистити багато — наприклад, для ароматного варення, — то це може скласти цілу проблему.

Чистити її нудно та довго, всі руки перемазані соком, ще й листочки не відриваються повністю. "Сніданок 1+1" ділиться цікавим способом очистити полуницю від чашолистків і жорстких серединок. Ягоди лишаються цілими і навіть не забруднюють все навколо соком. Знадобиться звичайна пластикова соломинка для напоїв.

Як чистити полуницю

Якщо у вас багато полуниці, яку треба швидко начистити та не пом’яти ягідки, візьміть пластикову соломинку. Ягоди попередньо треба добре вимити. Найкраще залити їх холодною водою і дати постояти — це вижене з них усіх комашок — і тільки тоді промивати під проточним струменем кожну ягідку.

Беремо полуницю в одну руку, соломинку — в другу, і проштовхуємо її в полуницю так, щоб вона вийшла з іншого боку і "зняла" собою чашолисток разом із жорстким стержнем в середині апетитної м’якоті.

Те саме повторюємо з іншими ягодами, "нанизуючи" їх на соломинку. Це дуже просто і зручно, особливо якщо треба багато полуниці, як для смачного пирога.