Як швидко почистити полуницю: лайфхак із соломинкою
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Навіть соком не заляпаєшся
Почався сезон полуниці. Ці ягоди дуже смачні й буквально нагадують про те, що літо скоро. Але, якщо її треба начистити багато — наприклад, для ароматного варення, — то це може скласти цілу проблему.
Чистити її нудно та довго, всі руки перемазані соком, ще й листочки не відриваються повністю. "Сніданок 1+1" ділиться цікавим способом очистити полуницю від чашолистків і жорстких серединок. Ягоди лишаються цілими і навіть не забруднюють все навколо соком. Знадобиться звичайна пластикова соломинка для напоїв.
Як чистити полуницю
Якщо у вас багато полуниці, яку треба швидко начистити та не пом’яти ягідки, візьміть пластикову соломинку. Ягоди попередньо треба добре вимити. Найкраще залити їх холодною водою і дати постояти — це вижене з них усіх комашок — і тільки тоді промивати під проточним струменем кожну ягідку.
Беремо полуницю в одну руку, соломинку — в другу, і проштовхуємо її в полуницю так, щоб вона вийшла з іншого боку і "зняла" собою чашолисток разом із жорстким стержнем в середині апетитної м’якоті.
Те саме повторюємо з іншими ягодами, "нанизуючи" їх на соломинку. Це дуже просто і зручно, особливо якщо треба багато полуниці, як для смачного пирога.