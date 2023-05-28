Суперправила для суперборщу: що додати в страву для насиченого червоного кольору

Два правила — і ваша перша страва буде неймовірною!

Борщ — традиційна українська страва. У кожного кулінара свій рецепт його приготування, але головна умова — страва має бути насичено червоного кольору.

Що потрібно робити, щоб борщ був червоним, розкажемо разом із "Главредом". Разом зробимо так, що ваша страва буде не тільки смачною, а й насиченою!

Чому борщ світлішає

Навіть найчервоніший і найнасиченіший борщ може посвітліти за лічені хвилини. Це може бути через неправильний сорт буряка або обсмажування цього овочу з іншою засмажкою.

Що необхідно зробити для насиченості кольору

У цьому питанні важливу роль відіграє буряк правильного сорту. Для борщу підходить саме салатна із темно-бордовим відтінком.

Тут є важливе правило. Буряк ні в якому разі не можна змішувати з іншою засмажкою, інакше ризикуєте кольором першої страви.

Що потрібно зробити, щоб борщ не втратив колір

Натертий буряк завжди додавайте в блюдо в самому кінці. Овоч повинен варитися в борщі від 5 до 12 хвилин. За цей час він встигне надати кольору, але не вивариться.

Буряк необхідно збризкати оцтом або лимонним соком — це є одним із важливих правил приготування борщу. Саме в такому разі перша страва отримає насичений традиційний відтінок.

До речі, досвідчені господині при варінні буряків кладуть у каструлю хліб та оцет. Ці трюки допоможуть вам швидше впоратися із приготуванням страв.