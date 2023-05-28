Суперправила для суперборщу: що додати в страву для насиченого червоного кольору
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Два правила — і ваша перша страва буде неймовірною!
Борщ — традиційна українська страва. У кожного кулінара свій рецепт його приготування, але головна умова — страва має бути насичено червоного кольору.
Що потрібно робити, щоб борщ був червоним, розкажемо разом із "Главредом". Разом зробимо так, що ваша страва буде не тільки смачною, а й насиченою!
Чому борщ світлішає
Навіть найчервоніший і найнасиченіший борщ може посвітліти за лічені хвилини. Це може бути через неправильний сорт буряка або обсмажування цього овочу з іншою засмажкою.
Що необхідно зробити для насиченості кольору
У цьому питанні важливу роль відіграє буряк правильного сорту. Для борщу підходить саме салатна із темно-бордовим відтінком.
Тут є важливе правило. Буряк ні в якому разі не можна змішувати з іншою засмажкою, інакше ризикуєте кольором першої страви.
Що потрібно зробити, щоб борщ не втратив колір
Натертий буряк завжди додавайте в блюдо в самому кінці. Овоч повинен варитися в борщі від 5 до 12 хвилин. За цей час він встигне надати кольору, але не вивариться.
Буряк необхідно збризкати оцтом або лимонним соком — це є одним із важливих правил приготування борщу. Саме в такому разі перша страва отримає насичений традиційний відтінок.
До речі, досвідчені господині при варінні буряків кладуть у каструлю хліб та оцет. Ці трюки допоможуть вам швидше впоратися із приготуванням страв.