У кого День ангела 30 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 30 травня, у 2023 році відзначається Міжнародний день фемінізму (День жіночої емансипації, День Жанни д’Арк), День окрошки, Всесвітній день боротьби проти астми та алергії, Міжнародний день обіймів кішки. Крім того, носії шістьох імен цього дня святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 30 травня

Адріан, — це латинське чоловіче ім’я, яке можна трактувати і як "адріатичний", і як "житель міста Адрія".

Опанас (Афанасій), — рідкісне, але красиве ім’я, яке походить з грецької мови і буквально означає "безсмертний".

Миколай, — давньогрецьке ім’я, що означає "переможець народів".

Степан, — грецьке ім’я, що означає "корона", "діадема". 30 травня вшановується святитель Стефан I, патріарх Константинопольський.

Жіночі іменини 30 травня

Євдокія, — це ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "благославна", "любов", "благовоління".

Єфросинья, — це грецьке ім’я, яке буквально перекладається як "радісна", "благодумна". 30 травня вшановується свята преподобна Євфросинія, в миру Євдокія, велика княгиня Московська.

Варто зауважити, що раніше Православна церква України перейшла на новоюліанський календар — у зв’язку з цим "Телеграф" публікував зручний календар, коли тепер усі важливі церковні свята.