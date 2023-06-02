Якщо немає пароварки: хитрощі, які допоможуть ідеально приготувати овочі на пару

Приготування займе у вас не більше п’яти хвилин

Приготування овочів на пару — найкращий спосіб зберегти поживні речовини, колір, текстуру та смак. Такий спосіб термообробки не вимагає додавання жирів та олій – це ідеально для тих, хто стежить за своєю фізичною формою.

Готувати на пару найпростіше, якщо у вас є пароварка. Однак це не є обов’язковою умовою. Разом із Shuba поділимося способами, як приготувати овочі на пару без цього кухонного девайсу.

Як приготувати овочі на пару без пароварки

Для одного зі способів вам знадобиться велика каструля та металеве сито. Очищені та вимиті овочі покладіть у металеве сито і поставте зверху на каструлю. Сам друшляк повинен бути трохи більше каструлі і добре на ній "сидіти".

Налийте в каструлю трохи води, щоб вона лише торкалася дна сита, але не продуктів. Каструлю і друшляк накрийте кришкою, щоб пара циркулювала у закритому просторі.

Спочатку поставте овочі готуватися на сильний вогонь, доки вода в каструлі не закипить. Потім зменшіть вогонь, щоб вода почала стабільно випаровуватися. Час приготування на пару залежить від розміру та типу продуктів, але зазвичай він коливається від п’яти до десяти хвилин.

Ще один спосіб приготування на пару передбачає використання мікрохвильової печі. Для цього очищені овочі помістіть у посуд, що підходить для мікрохвильової печі, і додайте кілька столових ложок води.

Накрийте миску поліетиленовою плівкою, але підніміть один куточок, щоб забезпечити вентиляцію і не пересмажити овочі. Готуйте овочі від двох до п’яти хвилин, залежно від кількості продуктів, які потрібно приготувати на пару.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна розігрівати у мікрохвильовій печі. Користуйтеся технікою правильно!