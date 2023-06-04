У кого День ангела 5 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 5 червня, відзначається День Святого Духа (Духів день), Всесвітній день довкілля, День бігу, День повітряних кульок, Міжнародний день боротьби з незаконним рибним промислом. Окрім того, цього дня носії семи імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 5 червня

Дар’я (Дарія, Дарина), — це ім’я має давньоперське походження і перекладається як "та, що володіє добротою". Слов’яни також трактували це ім’я як "дарована". 5 червня шануються мучениці Дарії Тимагіна та Улибіна.

Єфросинья, — це грецьке ім’я, яке буквально перекладається як "радісна", "благодумна". 5 червня – День пам’яті преподобної Єфросинії, ігуменії Полоцької.

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає за різними перекладами "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана". 5 червня вшановується мироносиця Марія Клеопова.

Чоловічі іменини 5 червня

Афанасій (Опанас), — у перекладі з давньогрецької означає "безсмертний".

Данило (Даниїл), — це ім’я має давньоєврейське походження і перекладається як "Бог — мій суддя". 5 червня вшановуються архімандрит Данило Переяславський та Данило Грехозаруцький (Угличський).

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева". 5 червня вшановується єпископ і святитель Леонтій Ростовський.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 5 червня вшановується сповідник Михайло Синадський (Фригійський) та єпископ Михайло Саваіт.

Як відомо, у різні дні церква шанує пам'ять різних святих і мучеників, які зробили свій внесок у збереження та поширення християнства. У ці ж дні святкують свої іменини люди, які носять схожі зі святими імена і народилися незадовго до дня пам'яті, — вважається, що святі оберігають їх від бід протягом життя.

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