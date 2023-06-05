Загляньте рибі під зябра: 4 ознаки, за якими можна визначити свіжість риби

Хитрощі, які допоможуть вам розібратися у рибі

Літня спекотна погода є випробуванням не лише для людей, а й продуктів харчування. Тому при покупці улюбленої риби важливо переконатися у її якості.

Звичайно, повноцінну перевірку можна зробити лише за лабораторного аналізу, але звичайна спостережливість може допомогти вам відрізнити якісний товар. Разом з The lime розповімо, як купити смачну та свіжу рибу.

Як визначити, що риба свіжа

Очі – у свіжої риби вони повинні бути прозорими, опуклими, вологими та блискучими, а у протухлої вони каламутні та запалі. Якщо очі виглядають добре, ви можете бути впевнені у свіжості риби.

Очі деяких риб можуть виглядати трохи каламутно, навіть якщо вони свіжі (наприклад, у скумбрії). Так відбувається через швидке охолодження риби після вилову, тому слід звертати увагу при перевірці свіжості продукту та на інші ознаки.

Свіжа риба повинна трохи пахнути морем або річкою. Не вживайте рибу з різким аміачним чи кислим запахом.

Якщо продавець дозволить, злегка торкніться риби – при натисканні вона має бути пружною на дотик. Поверхня шкіри і луска повинні бути щільними, а шкіра, що відшарувалась потріскана, і луска — вірні ознаки гниття риби. Також перевірте, чи немає на ній коричневого або жовтого слизу.

Зябра риб – відмінний показник якості. У свіжої риби зябра яскраво-червоні, але згодом вони темніють — чим яскравіший колір зябер, тим свіжіша риба. Вони повинні бути чистими та холодними, а не покритими слизом.

А щоб позбутися запаху риби, можна використати одну хитрість. Готуйте із задоволенням!