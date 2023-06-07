Навіщо протикати яйце голкою перед варінням: лайфхак, без якого ви більше не зможете готувати

Голка допоможе вам почистити варене яйце легко

Саме зварені яйця круто найкраще підходять для приготування салатів, бутербродів та інших страв, у яких цей продукт має бути цілісним. Але ідеально зварити яйце буває досить проблематично — адже потрібно правильно розрахувати час і при цьому не перетримати продукт.

Здавалося б, що тут важкого – потримати кілька хвилин яйця у киплячій воді? Але після завершення варіння кулінари часто не можуть просто почистити їх — шкаралупа виявляється "приклеєною" до білка. Разом з Рixelinform розповімо, як цьому запобігти.

Як легко почистити варені яйця

Перед тим як покласти яйця в каструлю, їх потрібно обережно проколоти голкою або шпилькою. Гострий предмет потрібно встромити з тупого боку продукту: саме там знаходиться так звана "повітряна камера".

У дірочку, що утворилася, потраплятиме трохи води, і завдяки чому шкаралупа не приклеїться, при цьому з маленького отвору нічого не витікати. Зварені яйця чиститимуться з неймовірною легкістю.

Цей лайфхак дає ще один важливий ефект: знижується ймовірність того, що яйця тріснуть в окропі. Але зауважте, що можна проколювати тільки яйця кімнатної температури, тому продукт потрібно заздалегідь витягнути з холодильника. Інакше хитрість може спрацювати.

До речі, варені яйця можна зберігати цілий тиждень. Головне — дотримуватися простих правил.