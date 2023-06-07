Рус

Навіщо протикати яйце голкою перед варінням: лайфхак, без якого ви більше не зможете готувати

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Лайфхак допоможе легко очистити варені яйця.
Лайфхак допоможе легко очистити варені яйця.. Фото pinterest.com

Голка допоможе вам почистити варене яйце легко

Саме зварені яйця круто найкраще підходять для приготування салатів, бутербродів та інших страв, у яких цей продукт має бути цілісним. Але ідеально зварити яйце буває досить проблематично — адже потрібно правильно розрахувати час і при цьому не перетримати продукт.

Здавалося б, що тут важкого – потримати кілька хвилин яйця у киплячій воді? Але після завершення варіння кулінари часто не можуть просто почистити їх — шкаралупа виявляється "приклеєною" до білка. Разом з Рixelinform розповімо, як цьому запобігти.

Як легко почистити варені яйця

Перед тим як покласти яйця в каструлю, їх потрібно обережно проколоти голкою або шпилькою. Гострий предмет потрібно встромити з тупого боку продукту: саме там знаходиться так звана "повітряна камера".

У дірочку, що утворилася, потраплятиме трохи води, і завдяки чому шкаралупа не приклеїться, при цьому з маленького отвору нічого не витікати. Зварені яйця чиститимуться з неймовірною легкістю.

Цей лайфхак дає ще один важливий ефект: знижується ймовірність того, що яйця тріснуть в окропі. Але зауважте, що можна проколювати тільки яйця кімнатної температури, тому продукт потрібно заздалегідь витягнути з холодильника. Інакше хитрість може спрацювати.

До речі, варені яйця можна зберігати цілий тиждень. Головне — дотримуватися простих правил.

Теги:
#Яйця #Лайфхак