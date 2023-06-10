Геть полуничну грудку з морозилки: основні правила заморозки ягоди на зиму

Без цих порад вам не обійтися!

У червні ми вже насолоджуємося стиглою полуницею. Багато хто вже починає заморожувати цю ягоду на зиму.

Досить поширена проблема при заморожуванні полуниці — те, що вона злипається в одну велику грудку. Щоб цього не відбувалося, потрібно правильно заморожувати. Разом із "Главредом" поділимося правилами та способами.

Як правильно заморозити полуницю

Для першого способу вам спочатку необхідно добре вимити ягоди та відокремити від них листочки. Потім покласти ягоди в сито і почекати, поки зайва вода стече. Після цього необхідно розкласти полуницю на дерев’яну дошку так, щоб між ягодами був простір і почекати, поки вони висохнуть.

Далі потрібно обтягнути дошки харчовою плівкою і в такому положенні розкласти на них ягоди. Коли вся полуниця буде розкладена, потрібно відправити її в такому положенні в морозилку на 2-3 години. Коли цей час мине, можна дістати ягоди та перекласти їх у контейнер.

Другий спосіб передбачає заморожування полуниці у меленому вигляді. Для цього полуницю потрібно промити та висушити, порізати на четвертинки та залишити стікати сік на годину. Після цього можна перебити полуницю блендером і розлити у форми — в них можна заморожувати ягоду.

Для третього способу необхідно помити та посушити полуницю, першу половину відкласти, другу – перебити блендером. Потім у форми необхідно розкласти першу половину полуниці, розрізану на половинки та залити її отриманим пюре, за бажання додати цукор і відправити в морозилку.

А швидко почистити полуницю вам допоможе лише соломинка. Ви навіть соком не обляпаєтесь!