Вам допоможе сіль та вода: прості способи швидко почистити молоду картоплю

Ця нудна процедура пройде дуже швидко

Вже розпочався сезон молодої картоплі. Так хочеться побалувати сімома стравами з цього смачного вітамінного овочу.

Чищення картоплі – справа неймовірно нудна. Однак, якщо знати кілька простих секретів, то справа значно спроститься. Про цих лайфхаків разом із "Мета" і розповімо.

Як швидко очистити картоплю

У цій справі вам допоможе сіль. Тут важливо, щоб молода картопля була свіжою, пружною, а ще краще — тільки зібрана з грядки, а сіль — великого помелу.

Щоб очистити картоплю в такий спосіб, помийте її і складіть у металеву каструлю або миску. Насипте туди кілька ложок солі помелу.

Накрийте каструлю щільною кришкою і почніть інтенсивно струшувати. Робіть це протягом кількох хвилин. Після процедури промийте картоплю під проточною водою ретельно, залийте чистою водою і ставте на вогонь варити.

Для швидкого чищення молодої картоплі покладіть її у воду, накрийте кришкою і дайте постояти деякий час. Після цього його треба добре потрясти та злити воду. За потреби повторіть. Так само можна почистити картоплю в пакеті — просто зав’язати її і потрясти.

Добре допоможе почистити картоплю від шкірки вплив високих температур. Для цього залийте картоплю окропом і за кілька секунд помістіть його в крижану воду. В результаті шкірка має злізти.

Поділимося ще одним цікавим способом. Перед чищенням таким чином молоду картоплю ретельно промийте під проточною водою, щоб повністю змити залишки землі. Надягніть на руки спеціальні господарські рукавички з грубого матеріалу. Добре протріть кожну картоплину. Таким чином шкірка відокремиться практично відразу, а вода її змиє.

Можна почистити картоплю губкою для миття посуду, проте слід використовувати жорстку сторону. Тримайте картоплину під струменем води і тріть її губкою. Вона змиватиме бруд зі шкіркою, а також сприятиме її відшарування.

Швидко очистити картоплю можна за допомогою овочечистки. До того ж, овочечисткою майже неможливо порізатись. Плюс цього способу – шкірка знімається тонко.

Коли очистите картоплю, приготуйте її зі сметаною. Задоволення вам гарантоване!