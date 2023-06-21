Ви робили це неправильно: як очищати банани, щоб отримати максимальну користь

Чи очищаєте ви волокна з м’якоті?

Ми розповідали, як швидко очищати полуницю. Здавалося б, що може бути простіше, ніж очистити банан від шкірки. Та останні дослідження показують, що частина людей робить це неправильно.

Багато людей вважають за краще очищати їх від волокон, які розміщуються між м’якоттю і шкіркою. Але, як пише IFL Science, вчені не радять їх знімати. Ці нитки відомі науці як пучки флоеми, вони не лише їстівні, а й напрочуд поживні.

Флоеми зазвичай містять більше поживних речовин та корисних ферментів, ніж звичайна м’якоть. Про це кажуть вчені. Наприклад, науковець із Берклі Ніколас Гілліт вважає, що флоеми містять більше різноманітних типів волокон та структурних компонентів, необхідних для їх роботи. Через це у волокнах буде утримуватися більше корисних речовин для людини.

Те саме стосується бананової шкірки. Зазвичай її не їдять, адже вона жорстка і гірка. Але це не відміняє того факту, що шкірка цілком їстівна і корисна. Це не означає, що її все ж потрібно вживати в їжу, якщо ви не хочете, але ці властивості можна використати — з неї можна виготовити натуральне добриво для рослин.

Покладіть на кілька днів шкірку банана у воду. Ферменти зі шкірки зроблять її відмінним розчином для поливу кімнатних рослин. Також ми розповідали, як можна використати воду з-під варіння картоплі.