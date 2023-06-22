Секунда справи: як швидко видалити кісточки з вишень та черешень
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Ці способи значно заощадять вам час
Літо — сезон фруктів, ягід, вітамінів та консервації. Багато кулінарів роблять закрутки на зиму з вишень та черешень.
Однак проблемним питанням тут є видалення кісточок — це дуже сповільнює процес заготівлі улюбленого варення або компоту. Разом з "РБК-Україна" ми підготували кілька способів, які допоможуть вам швидко видалити кісточки з вишень та черешень.
Як швидко видалити кісточки з ягід
Мало хто знає про це, але вам допоможе часникочавка. Цей кухонний пристрій має отвір, який ідеально підійде для чищення черешень або вишень.
Один із відомих і зручних способів видалення кісточок — шпилька. Щоб витягти кісточку, потрібно використовувати шпильку як ложку. Але тут важливо використовувати її обережно, оскільки ви ризикуєте забруднитись.
Олівець, шпажка, коктейльна соломинка або схожа тонка циліндрична паличка – вони прийдуть вам на допомогу. За допомогою цих предметів кісточки з ягід легко виштовхуються назовні.
Видалити кісточки з черешень або вишень можна за допомогою звичайного одноразового шприца. Внизу корпусу робиться отвір під кісточку, а збоку — під ягоду. Поршнем кісточка видавлюється з вишні, а за допомогою гумки повертається на місце.
Також, як і шпильку, ви можете використовувати й пінцет. Їм потрібно виймати кісточку та витягувати її.
А коли дістанете всі кісточки з ягід, приготуйте черешню у власному соку. Від такої оригінальної заготівлі всі будуть у захваті.