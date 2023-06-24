Обробні дошки — джерело мікропластику в їжі: як мінімізувати його кількість

Обробна дошка має бути правильною

Обробні дошки є невід’ємною частиною нашого повсякденності. Вони використовуються для вирізування фруктів, овочів, м’яса та риби.

Разом з тим, деякі замислюються про те, що ці дошки можуть стати джерелом мікропластику в нашій їжі. Разом з Ukr.Media розповімо, що це таке і як мінімізувати його кількість у нашій їжі.

Що таке мікропластик і як він потрапляє в їжу

Мікропластик – це невеликі фрагменти пластмаси розміром не більше 5 мм. Вони можуть утворюватися в результаті різних процесів: механічне зношування, розкладання пластмаси під впливом сонячного світла і води, а також при пранні синтетичних тканин.

При використанні пластикових дощок гострі ножі можуть залишати на поверхні мікродрапини, які стають місцем скупчення мікропластику. При контакті з їжею мікропластик може потрапляти у шлунок та кишечник.

Як мінімізувати кількість мікропластику в нашій їжі

Один з варіантів – замінити пластикові дошки на дошки інших матеріалів, наприклад, скла, бамбука або дерева. Ці матеріали менш схильні до утворення мікродрапини та легше миються, що зменшує ризик накопичення мікропластику.

Важливе значення має правильний догляд за дошками. Їх потрібно регулярно мити та дезінфікувати. Для очищення обробної дошки є три способи.