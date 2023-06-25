Як швидко відмити посуд від тіста: ефективні лайфхаки

Помити посуд після тесту — заняття нескладне

Напевно, кожен з нас стикався із завданням, як швидко відмити посуд від тіста після приготування улюбленої страви. На перший погляд, завдання не просте. Однак цей процес дуже легко прискорити та спростити.

Виявляється, процес миття може бути не таким складним, особливо якщо знати перевірені та ефективні лайфхаки. Як можна швидко очистити посуд від тіста, розкажемо разом із Ukr.Media.

Як відмити посуд від тіста за 10 хвилин

Щоб максимально швидко відмити посуд від тіста, необхідно залити його теплою водою та залишити на якийсь час. Коли залишки тіста розмокнуть і не прилипатимуть до поверхні каструлі, їх можна швидко позбутися за допомогою губки.

Що стосується скалок, ложок та інших забруднених тістом кухонних приладів, їх краще замочити в теплій воді та залишити на 30 хвилин. Час залежить від ступеня забрудненості посуду. Якщо ви готували тісто вчора, а збираєтесь мити посуд сьогодні, вам знадобиться 10 хвилин.

Як не забруднити тістом губку для миття посуду

Для цього спочатку треба віночком прибрати залишки тесту з каструлі або посуду, добре очистити ємність і потім використовувати губку. Якщо ви використовуєте губку відразу після розм’якшення тіста, вона буде брудною і вам навряд чи вдасться ідеально очистити посуд.

Як очистити одяг від тіста

Якщо під час приготування їжі ви забруднили одяг, не варто засмучуватися. Для очищення є один простий та перевірений метод.

Візьміть забруднений тістом одяг, покладіть його в миску і залийте холодною водою. Через 15-20 хвилин дістаньте одяг і за допомогою губки позбавтеся від забрудненого місця.

Як бачите, для очищення посуду вам не потрібно багато часу та зусиль. Тепер готувати страви з тістом ви зможете ще швидше.