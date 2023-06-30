Нехай за їжу заплатить друг: як у грузинській традиції поїсти безкоштовно вам допоможуть хінкалі

Ніяких ножа та вилки!

Хінкалі – традиційні грузинські пельмені. Ця ситна, ароматна страва стала популярною у всьому світі.

Їсти багато хінкалі, як і готувати їх – це справжнє мистецтво. Як правильно вживати цю страву, щоб не зганьбитися, розповімо разом з Ukr.Media.

Як правильно їсти хінкалі

За етикетом хвостики не їстівні. Вони робляться лише для того, щоб зручно тримати хінкалі.

Усередині самого мішечка з тіста знаходиться не лише начинка із соковитим фаршем, а й бульйон. Саме тому хінкалі потрібно з’їсти його в один укус. Однак якщо їсти його відразу після приготування, можна запросто обпектися. Страви потрібно дати трохи охолонути.

Після візьміть хінкалі за хвостик і переверніть догори дном. Відкусіть невеликий шматочок тіста і випийте бульйон. Потім їжте м’ясну частину.

Ніколи й за жодних обставин не їжте хінкалі столовими приладами. У цьому випадку ви дасте бульйону розтектися по тарілці, чим дуже образите кухаря.

Як "змусити" друга заплатити за хінкалі у ресторані

Річ у тому, що за грузинською традицією після ситного обіду кожен підраховує хвостики від хінкалі на тарілці. Той, хто з’їв, найменше оплачує рахунок. Тому їжте хінкалі якнайбільше – так ви ще й заощадите свій бюджет.

До речі, смак хінкалі може покращити відповідний соус. Спробуйте і ви не зможете відірватися!