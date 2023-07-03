Ви навіть не уявляли, що можна без оцту: чим його замінити у консервації

Готуйтесь до зими легко!

Багато хто не уявляє собі овочевих салатів або маринованих огірків без оцтової заправки. Без нього не вийде необхідна текстура овочів.

Буває й так, що оцет може бути протипоказаний або його потрібно скоротити. Разом зі Smak розповімо, які продукти легко замінять оцет.

Чим можна замінити оцет у консервації

У консервації оцет можна замінити лимонною кислотою. Але при цьому важливо дотримуватися пропорцій.

Зокрема, щоб отримати оцтову есенцію 70%, потрібно одну столову ложку лимонної кислоти розвести у двох столових ложках води. Для отримання оцтової есенції 9% потрібно одну чайну ложку лимонної кислоти розвести в 14 ложках води.

Оцет також можна замінити на червону смородину – це дуже древній спосіб консервації. На 3-літрову банку огірків потрібно взяти дві склянки червоної смородини з гілочками – і все, огірки смачні та хрусткі навіть без оцту.

Іноді можна зустріти пораду щодо додавання ацетилсаліцилової кислоти замість оцту. Тут важливо пам’ятати, що це потрібно робити тільки коли перший розсіл з огірків злитий, і ви повинні прокип’ятити ще раз.

На 3-літрову банку потрібно брати три пігулки аспірину, які викладають на огірки. Зверху потрібно висипати дві чайні ложки лимонної кислоти.

Лимони також використовують замість оцту. На одну трилітрову банку огірків потрібно взяти шість товстих кілець лимона.

А щоб банки не лопнули, необхідно дотримуватися кількох порад. Готуйтесь до зими легко!