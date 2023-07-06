Знімати оболонку чи ні: знайдено відповідь на питання, як правильно варити сосиски

Так ваші сосиски не перетворяться на незрозумілу грудку

Один із найпростіших та бюджетних продуктів – це магазинні сосиски. Їх можна їсти як самостійну страву, а можна використовувати як інгредієнт для улюблених хот-догів та найрізноманітнішої випічки.

Зварити сосиски начебто й не так складно: кинув у воду, та й чекаєш. Але серед любителів сосисок давно вже точиться суперечка: одні знімають оболонку перед приготуванням, інші – ні. Хто з них має рацію, розберемося разом з Рixelinform.

Чи потрібно знімати оболонку перед приготуванням сосисок

Виявляється, знімати плівку з сосисок перед обробкою окропу не слід. Справа в тому, що відсутність оболонки може призвести до того, що ваша ковбаска втратить жир — він просто "піде" у воду. В результаті страва виявиться не такою апетитною, як хотілося б.

Крім того, без плівки сосиски втратять захист від розварювання. В результаті замість красивої сосиски у вас вийде незрозуміла грудка.

Як правильно знімати плівку після приготування сосисок

Отже, оболонка знімається з готової сосиски. Але як це зробити і – адже плівка, і виріб дуже гарячі.

Чекати остигання приготовлених сосисок не потрібно. Просто обдайте їх холодною кип’яченою водою варто – тоді плівка зніметься без проблем, а сама страва не встигне сильно охолонути.

Варені сосиски також дуже популярний інгредієнт у випічці. Спробуйте приготувати з ними ситний пиріг — і ви не пошкодуєте!