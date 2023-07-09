Хруст огірків зашкалюватиме: секретний лайфхак від шеф-кухарів

Що зробити з огірками, щоб вони стали хрусткими

З яким задоволенням влітку ми їмо огірки: Вітамінний овоч чудово втамовує спрагу. А якщо буде ще й хрумтить – ціни йому не буде.

А що робити, якщо огірок не хрумтить? У такому разі нам допоможе один трюк, яким у ресторанах користуються шеф-кухарі. Ось про цю хитрість разом із Ukr.Media розповімо.

Що зробити, щоб огірки хрустіли

Серед неймовірної кількості кулінарних хитрощів один допоможе зробити ваш огірочок хрустким. Для цього необхідно просто натерти його сіллю незадовго до вживання. Ця недорога кухонна приправа зробить огірок неймовірно хрустким. Крім того, сіль видаляє із плодів зайву вологу. Овоч стає менш рідким і щільнішим.

Сіль – чудовий консервант і тому зберігає овоч свіжим. Оброблені нею огірки довго не втрачають свого привабливого вигляду, не зморщуються і не тьмяніють. Вони залишаться такими ж пружними, як зірвані з грядки плоди.

Сіль також уповільнює процеси розкладання та гниття. Навіть якщо ви плануєте зберігати огірки в холодильнику, їх все одно слід натерти сіллю, щоб продовжити їхнє "життя".

Як правильно натирати огірки сіллю

Розріжте огірок вздовж 2 частини. Щоб сіль глибше ввібралася в огірок, у його м’якоті варто зробити кілька надрізів. Посипте сіллю зрізи і потріть половинки один про одного.

Раніше ми розповідали, як сіль покращує смак огірків. В "огіркових" питаннях без солі ніяк не можна!