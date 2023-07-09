Ніколи так не робіть: головні помилки при приготуванні яєчні

Смачний сніданок – запорука гарного дня

Немає нічого простішого приготування пишної яєчні. Ця страва завжди рятує, коли немає часу чи бажання готувати щось вигадливе.

Однак навіть на перший погляд елементарні смажені яйця потребують кулінарних навичок та знань. І багато хто припускається помилок, які заважають приготувати ідеальну страву з хрусткими краями. Сьогодні ми з "Важливо знати" розповімо про найчастіші помилки у приготуванні яєчні.

Основні помилки у приготуванні яєчні

Яєчня приречена на невдачу, якщо ви використовуєте неправильну сковорідку – через це страва прилипає та розвалюється. Коли метал нагрівається, він розширюється і рідина з яєць заповнює ці тріщини. Саме цей фактор і заважає страві залишитися цілою.

Просто підберіть правильну сковороду — з якісного чавуну або з антипригарним покриттям. Таке начиння — один із факторів приготування ідеальної яєчні.

Незалежно від того, чи має сковорода антипригарне покриття, чи ні, яєчню потрібно смажити на жирі – це може бути рослинна або вершкове масло, жир від бекону або вершки. Так смак яєчні буде більш насиченим і страва не прилипатиме до сковороди.

Досвідчені кулінари знають, що будь-яку страву потрібно смажити на вже нагрітій сковороді. Коли їжа потрапляє на гарячу сковороду, вона моментально починає підсмажуватись, виділяючи рідину та створюючи пар. Через це страва не прилипатиме до сковороди.

Виняток — приготування яєчні на густих вершках. Тоді краще налити їх на холодну сковороду, потім додати яйця і потім увімкнути вогонь.

Вогонь при жарінні яєчні повинен бути невеликий. Тоді білок добре просмажиться, а жовток залишиться рідкуватим.

Перш ніж готувати яєчню, яйця коштуватиме заздалегідь дістати з холодильника. Нехай вони нагріються до кімнатної температури. Якщо часу в обріз, яйця можна підігріти, помістивши в миску з теплою водою.

Найкраще використовувати для приготування яєчні свіжі яйця — в них білки міцніші та краще тримаються разом. Старі яйця більше підійдуть, якщо ти хочеш варити їх круто.

І останнє: яєчня не терпить зволікання. Її завжди потрібно їсти свіжою, тільки знятою зі сковороди. Найкраще її пробувати разом зі свіжим хлібом, макаючи його в трохи рідкий жовток.