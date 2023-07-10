Жодних зелених плям і бульбашок: хитрощі, які допоможуть вибрати печінку

Звертайте увагу на ці нюанси при виборі продукту

Для того, щоб печінка була смачною, її потрібно не тільки правильно приготувати, але й вибрати. На жаль, на ринку чи в магазині не завжди можна знайти якісний продукт. Кожному кулінарові обов’язково потрібно знати, на що звертати увагу при виборі печінки.

Разом зі "Слобідським краєм" розповімо, як не потрапити в халепу в цьому тонкому питанні. Дотримуйтесь цих хитрощів — і у вашому холодильнику буде завжди свіжа печінка.

Загальні правила вибору печінки

Найкраще купувати свіжу печінку, хоча її термін придатності лише 48 годин. Тому печінку дуже часто продають замороженою – у такому разі термін зберігання збільшується до трьох місяців.

Коли вибираєте печінку, зверніть увагу на зріз – у якісному замороженому продукті він має бути рівним, із тонким шаром льоду. При натисканні пальцем він повинен підтанути секунд за 15. Якщо ж на замороженій печінці видно кристалики льоду — це вже неодноразово ознака, що розморожує.

На що звертати увагу при виборі курячої печінки

У якісної курячої печінки коричнево-бордовий колір та солодкуватий запах. Печінку світлого жовтуватого кольору або дуже темну краще не брати — швидше за все, птах був хворий або його вирощували на спеціальних кормах для прискорення росту. Обов’язково понюхайте печінку – кислий запах сигналізує про несвіжість продукту.

Також не варто брати печінку, якщо на поверхні видно зелені плями. Вони залишаються тоді, коли під час її відділення було пошкоджено жовчний міхур – така печінка буде гіркою до смаку.

Як вибрати яловичу печінку

Якісна яловича печінка має колір стиглої черешні, а ось теляча печінка світліша. Чим старша тварина, тим колір темніший, і більша ймовірність, що печінка хвора. Не варто також брати печінку із сірим нальотом – це свідчить про несвіжість продукту.

Ще одна особливість яловичої печінки – біла плівка. У свіжому продукті він легко відокремлюється. Зверніть увагу на жовчні протоки: якщо продукт якісний, вони не відрізнятимуться. У хворої тварини протоки будуть ущільнені та виглядатимуть сірими кільцями.

Яловичу печінку може видати біла плівка. Якщо під ним видно бульбашки, то печінка заражена паразитами.

Як правильно вибрати свинячу печінку

Вона має бути блискучою та вологою і мати гарний бордовий колір. Якщо свиняча печінка світла – це несвіжий субпродукт.

Перевірити свіжість свинячої печінки можна, проткнувши ножем шматок. Якщо слідує червона кров — продукт свіжий, темно-червона або коричнева говорить про несвіжість. Запах свіжої печінки має бути солодкуватим, а не кислим.

Якщо ви вже вибрали продукт, приготувати печінку легко. Головне — дотримуватись деяких хитрощів.