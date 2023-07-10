Жодних гарячих котлет: помилки, які призводять до поломки холодильника

Ніколи не робіть так!

Холодильник — один з найважливіших, великих і дорогих приладів будинку. Незважаючи на простоту у користуванні, прилад можна вивести з ладу.

Тому важливо знати про правила його експлуатації та помилки, які можуть призвести до поломки холодильника. Детальніше розповімо разом із "РБК-Україна".

Головні фактори несправностей холодильника

До майстра найчастіше звертаються через неправильну експлуатацію холодильника, відсутність профілактики приладу або знос деталей. Серед популярних причин також природний витік фреону та неакуратна поведінка

Особливість цього приладу — не всі його поломки можна усунути самостійно. Найчастіше знадобиться спеціальне обладнання. Тому експлуатувати прилад слід обережно.

Основні помилки у користуванні холодильником

Не можна ставити в холодильник гарячі та теплі страви. Їм треба дати охолонути. Якщо часто так робити, ви перевантажуватимете компресор і рано чи пізно він не витримає.

На експлуатацію холодильника також впливає порушення температурного режиму. Коли це відбувається, з’являються зони з різною температурою — це погано впливає як на техніку, так і на продукти.

Перезавантаженість морозильної камери або максимальна температура також негативно впливає на роботу холодильника. У такому режимі компресор набагато швидше зношується.

Чи не найбільший ворог холодильників — зайва волога. Вона з’являється у вигляді конденсату, коли ви відкриваєте дверцята холодильника або кладете теплі об’єкти усередину. Також поширеною помилкою є прибирання вологою ганчіркою.

Волога шкідлива для холодильника через те, що вона намерзає на стінці холодильника. Це заважає нормальній роботі системи вентиляції.

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Радіатор чи конденсатор – важлива деталь у кожному холодильнику. Він збирає на себе бруд та пил. Зазвичай ми його не бачимо, адже він знаходиться з тильного боку, але його обов’язково потрібно очищати двічі на рік.

Якщо на стінках морозильної камери шар льоду більш як 1 сантиметра це сигнал для розморожування. Цю процедуру згідно з інструкцією слід проводити 1-2 рази на рік.

Вимкніть холодильник, приберіть усі зсередини та дайте льоду просто розтанути. Не слід його відбивати або ще якось додатково допомагати розтанути.

Зношений ущільнювач на дверцятах також причина поломки приладу. Якщо ущільнювач не виконує своїх функцій і пропускає повітря всередину, холодильник значно вийде з ладу. Дешевше змінити ущільнювач, ніж ремонтувати холодильник загалом.

Щоб зрозуміти, чи добре ущільнювач тримає, покладіть усередину холодильника ліхтарик і закрийте дверцята. Якщо пробивається світло, ущільнювач не герметичний. Робити це потрібно у темну пору доби.

Раніше ми розповідали, які продукти не варто зберігати у холодильнику. Вони можуть втратити смак та свою консистенцію.