Ніколи не беріть зеленого м’яса: хитрощі, які потрібно знати при покупці продукту

Несвіже м’ясо може зіпсувати смак страви та призвести до негативних наслідків для здоров’я

М’ясо – важливий продукт на кухні. Воно не піддається тривалому зберіганню за нормальної температури і швидко псується.

Щоб на вашому столі завжди було тільки свіже м’ясо, достатньо знати кілька правил та керуватися ними при покупці. Про надійні способи визначення свіжості м’яса разом із "Главредом" і поговоримо.

Як зрозуміти, що м’ясо зіпсувалося

Зверніть увагу на колір м’яса. Свіже м’ясо повинно мати яскраво-червоний або ніжно-рожевий відтінок. Якщо м’ясо придбало сіре або зелене забарвлення, це може бути ознакою псування.

Перевірте текстуру м’яса. Свіже м’ясо має бути пружним на дотик. Якщо м’ясо стало занадто м’яким, липким або злиплим, це може говорити про його зіпсованість.

Уважно понюхайте м’ясо. Свіжий продукт має нейтральний або слабкий м’ясний запах. Якщо м’ясо видає різкий або гнильний запах, це може бути ознакою псування.

М’ясо, яке почало псується, може мати легкий кислуватий або протухлий запах. Якщо запах стає явно неприємним або порушує ваше почуття нюху, краще уникати його вживання.

Як зрозуміти, що м’ясо зіпсувалося без запаху

Перевірте упаковку м’яса. Якщо упаковка пошкоджена, має плями або неприємний запах, це може бути ознакою того, що продукт зіпсувався.

Врахуйте термін придатності м’яса. Якщо термін придатності минув або перебуває на межі, рекомендується бути особливо уважними та обережними.

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