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Хитре правило, з яким суп завжди буде шедевром: простий лайфхак

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Варто знати про це, якщо варите супи
Варто знати про це, якщо варите супи. Фото krainau.com

Деталі приготування, які виведуть страву на новий рівень

Ми розповідали, як приготувати смачний суп із сочевицею. Багато кулінарів-аматорів допускають грубу помилку при приготуванні перших страв.

Дуже часто страва прогрівається нерівномірно, тому виходить не такою смачною, як хотілося б. Pixelinform пише, що вся справа у неправильному використанні каструлі.

Потрібно звернути увагу на такий момент, як рівень заповненості посуду. Саме від цього показника й залежить якість майбутньої страви.

Поширена помилка

Іноді, бажаючи приготувати більше супу, кулінари повністю заповнюють каструлю. Це дуже серйозна помилка, яка і є причиною неправильного прогрівання. Температурний режим порушується, внаслідок чого борщ, солянка та будь-яка інша перша страва виходять не дуже апетитними.

Як чинити правильно

Потрібно завжди заповнювати каструлю можна максимум на три чверті. Ця рекомендація пов’язана з тим, що, рідка страва, яка займе понад 75 відсотків об’єму каструлі, втратить свій яскравий смак.

А от якщо дотримуватися простого правила і ніколи не переповнювати каструлю, то супи завжди будуть виходити апетитними. Також ми розповідали, якого інгредієнту слід уникати при консервації огірків.

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#Рецепт #Суп #Лайфхак