Хитре правило, з яким суп завжди буде шедевром: простий лайфхак

Деталі приготування, які виведуть страву на новий рівень

Ми розповідали, як приготувати смачний суп із сочевицею. Багато кулінарів-аматорів допускають грубу помилку при приготуванні перших страв.

Дуже часто страва прогрівається нерівномірно, тому виходить не такою смачною, як хотілося б. Pixelinform пише, що вся справа у неправильному використанні каструлі.

Потрібно звернути увагу на такий момент, як рівень заповненості посуду. Саме від цього показника й залежить якість майбутньої страви.

Поширена помилка

Іноді, бажаючи приготувати більше супу, кулінари повністю заповнюють каструлю. Це дуже серйозна помилка, яка і є причиною неправильного прогрівання. Температурний режим порушується, внаслідок чого борщ, солянка та будь-яка інша перша страва виходять не дуже апетитними.

Як чинити правильно

Потрібно завжди заповнювати каструлю можна максимум на три чверті. Ця рекомендація пов’язана з тим, що, рідка страва, яка займе понад 75 відсотків об’єму каструлі, втратить свій яскравий смак.

А от якщо дотримуватися простого правила і ніколи не переповнювати каструлю, то супи завжди будуть виходити апетитними. Також ми розповідали, якого інгредієнту слід уникати при консервації огірків.