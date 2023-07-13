Досвідчені кухарі роблять саме так: які продукти не миють навіть у найдорожчих ресторанах

Дотримуйтесь правил і готуйте не лише смачну, а й корисну їжу!

Коли ми приносимо продукти з магазину, більшість ми миємо під проточною водою. Багатьом здається безглуздою сама думка про те, що з деякими продуктами цього можна не робити – адже всі прагнуть зробити свою страву не лише смачною, а й на 100% безпечною.

Однак деякі продукти не миють перед термічною обробкою навіть досвідчені кулінари у дорогих ресторанах. Чому — розповімо разом з Рixelinform.

Які продукти не можна мити перед термічною обробкою

Печериці. Молоді та красиві гриби досить просто добре протерти. Старіші гриби пропонується чистити ножем або потерти жорсткою стороною губки.

У випадку, якщо ви наважитеся помити печериці, вони вберуть у себе велику кількість води. Приготувати на основі таких грибів по-справжньому смачну страву буде складно.

Наступна порада є актуальною для зими, але про неї теж варто згадати. Не варто намагатися прискорити розморожування ягід за допомогою води або з якоїсь причини починати мити їх.

Через рідину ягоди просто перестануть тримати форму. Приготувати смачний та естетичний десерт у цьому випадку явно не вдасться.

Якщо ви плануєте відправити м’ясо на сковорідку або духовку, то сенсу в миття його мало. Річ у тому, що висока температура і так усуне всі можливі мікроби, а ось мікроби від розбризкування води можуть "розбрестись" по всій кухні.

Якщо ви збираєтеся варити м’ясо, просто злийте першу воду після кипіння. Якщо цю рекомендацію проігнорувати, то ви ризикуєте отримати неякісне та несмачне м’ясо.

Раніше ми розповідали, чи варто мити сало перед засолюванням. Зрештою відповідь на складне питання знайдено!