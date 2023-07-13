Кава вдома краща, ніж в кав’ярні: три "золотих" правила якісного напою

Деталі, які варто запам’ятати

Є стереотип, що гарну каву подають лише у кав’ярнях. Насправді ж, маючи достатньо бажання, навіть у домашніх умовах можна приготувати розкішний напій. Ми розповідали, як варити ароматну карамельну джезву.

Навіть якщо не вдаватися в такі деталі, як тонкощі помолу, тиск та використання кавової машини, зварити вдома каву дуже високої якості. Разом із Pixelinform розповідаємо, яким деталям слід приділити увагу.

Якість кави

Навіть якщо вам ліньки самостійно подрібнювати каву, доведеться змиритися. Найкраще купувати каву лише у зернах. Якщо вам подобається класичний, злегка кислуватий смак кави, то краще вибирати сорт кави арабіка.

Подрібнення

Якщо ви хочете, щоб смак був насиченим, а аромат буквально збивав з ніг, то варто ретельно займатися процесом перемелювання зерен. Чим тоншим вийде помел, тим кращим буде напій.

Кількість кави

При заварюванні у чашці з розрахунку на одну чашку слід брати дві маленькі ложки продукту. Брати більше не варто, тому що кава вийде міцною та гіркою. Якщо ж покласти менше кави, то ви не відчуєте смаку напою. Також ми розповідали, як обрати "свою" каву.