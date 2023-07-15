Ви могли не знати: що додати у воду для кукурудзи, щоб було ще смачніше

Хитрість досвідчених кулінарів

Ми розповідали про тонкощі приготування молодої картоплі. Тепер ділимось хитрим трюком, який допоможе кукурудзі стати ще смачнішою.

Якщо ви в результаті приготування кукурудзи хочете отримати не просто варені качани, а смачну ароматну страву з ніжним вершково-молочним присмаком, варто відмовитися від традиційного варіння у воді. Секрет успіху – в одному досить незвичайному інгредієнті, розповідає Pixelinform.

Щоб насолоджуватися надзвичайно смачною кукурудзою, у воду, в якій вона вариться, слід додати молоко. Продукту має бути половина від загального обсягу рідини.

Як варіант – можна зовсім не використовувати воду. Кукурудзу можна варити в одному тільки молоці.

Крім цього, знадобиться ще два компоненти, що відповідають за кінцевий результат. Це зовсім трохи солі та шматочок вершкового масла. Їх треба додати на гарячу кукурудзу, яку вже виловили з рідини. Така кукурудза виходить неймовірно смачною з відчутним молочно-вершковим післясмаком.

Є ще один спосіб приготування смачної кукурудзи: цього разу у власному соку. Для цього неочищені качани прямо в листі варто помістити в мікрохвильову піч і тримати їх там до повної готовності при максимальній потужності. Також ми розповідали, навіщо досвідчені кулінари заморожують сметану.