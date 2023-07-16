Секрет ідеального сніданку: хитрий секундний трюк зробить яєчню неймовірною

Спробуйте — і будете робити так постійно

Ми розповідали, як приготувати яєчню-хмаринку. Що ж до класичної яєчні, то, напевно, багато людей звертали увагу на те, як досвідчені кулінари "тикають" у сковороду виделкою під час приготування яєчні.

Безглузда, на перший погляд, процедура дійсно допомагає зробити традиційний сніданок набагато смачнішим. Чому так — розповідає Pixelinform.

Завдяки втиканню зубців виделки страва набуває кращої консистенції. Однак для отримання необхідного результату дію слід здійснювати правильно.

Як використовувати виделку

Розбивши яйце на сковороду, потрібно накрити посуд кришкою і зачекати, поки білок не почне згортатися. Як тільки ви помітили, що процес почався, слід зняти кришку, взяти виделку і почати протикати білу частину страви в тій ділянці, яка знаходиться ближче до жовтка.

Там білок розподілиться рівномірніше. У результаті біла частина страви встигне повністю затвердіти до того, як затвердне жовток. Таким чином, яєчня вийде ідеальною.

Спосіб не годиться для антипригарних сковорідок — зубці можуть пошкодити покриття. Також ми розповідали, як правильно варити молоду кукурудзу.