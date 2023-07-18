Допоможе все, що є під рукою: як швидко та просто видалити кісточки з вишень

Секунда справи – і вишні вже без кісточок

Видалення кісточок з вишень – проста дія, якщо для цього на кухні стоїть спеціальна машинка. Ось тільки далеко не завжди вона є під рукою, а вишні без кісточок потрібні для величезної кількості страв.

Порадуємо: довго і неприємно виколупувати кісточки з ягід пальцями вам не доведеться. Разом з "Важно знать" розповімо, як можна швидко позбавитися цієї "вишневої" проблеми.

Як швидко видалити кісточки з вишень

Цікаво, але старі моделі часникодавок справляються з цим завданням майже так само вдало, як і спеціалізовані девайси. Якщо придивитися уважніше, то в цьому приладі можна знайти отвір, нібито спеціально призначений для ягід. Безумовно, з часником ви втратите частину соку, але часу на видалення кісточок витратите небагато.

Для наступного методу вам знадобиться шпилька для волосся, англійська шпилька, пінцет або скріпка. Всі ці речі працюють за одним і тим же принципом: вам потрібно акуратно підчепити петелькою на кінці шпильки, зворотною частиною шпильки та тому подібними елементами кісточку і витягти її ніби ложкою. Майте на увазі — спосіб цей працює тільки зі стиглими ягодами!

Можна видалити кісточки за допомогою пляшки з вузеньким шийкою і цвяха. Одягайте ягоди на шийку пляшки, а цвяхом акуратно проштовхуйте кісточки безпосередньо в пляшку. Спосіб цей простий, швидкий і дієвий. Якщо цвяха немає, використовуйте зубочистку.

Для вакуумного способу вам знадобиться або трубочка для коктейлю, або шприц без голки, принцип дії в обох випадках буде той самий. Тут потрібно або висмоктувати кісточки з ягід через трубочку, або так само видаляти їх за допомогою шприца.

Наступний спосіб підійде тим, у яких у господарстві є невеликий складаний ніж з тонким лезом. Просто необхідно розрізати ягоду за ягодою та викидати кісточки назовні.

Коли видаліть кісточки, приготуйте чудові мандрики з сиром і вишнями. Це неймовірно смачно!