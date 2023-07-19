Позбудьтеся цих речей: їх термін служби точно пройшов

Навіть домашні капці мають свій термін служби

Усі предмети та речі мають свій термін служби. Часто ми навіть не замислюємося про це і продовжуємо використовувати їх, доки річ остаточно не зіпсується. Хоча деякі з них краще вчасно замінювати на нові.

Подушка та ковдра

Подушка втрачає свою форму через 2 роки використання. За цей час у ній з’являються пилові кліщі та розмножуються бактерії. Тож після закінчення терміну придатності з подушками варто прощатися. А раніше періодично проводити їх очищення.

Термін використання ковдри трохи довше – приблизно 7 років. Але якщо ви ретельно та вчасно її очищати, ковдра може прослужити й 10 років.

Матрац

Термін служби матраца 8-10 років, але краще міняти їх разом із ковдрами. Для більш тривалого використання потрібно регулярно пилотяжити матрац і раз на пів року перевертати його.

Домашні капці

Зазвичай кімнатні капці служать господарям доти, доки не набудуть зовсім жалюгідного вигляду. Але насправді після пів року носіння це взуття стає сприятливим середовищем для розвитку бактерій. Тому цю річ варто міняти частіше.

Сонцезахисні окуляри

Виявляє, що сонцезахисні окуляри теж мають свій термін придатності. Вони мають ультрафіолетові блокуючі покриття, які з часом вигорають і перестають захищати очі від сонця. Міняти окуляри на нові рекомендується раз на 2 роки.

Кросівки

Спортивне взуття втрачає свої амортизувальні властивості після "пробігу" близько 500 км. Після цього кросівки перестають знижувати навантаження на суглоби. В інших випадках швидко зношуються підошви та устілки, вони погано абсорбують вологу та стають негігієнічними.

Обробні дошки

Обробні дошки зношуються через вологість і постійний вплив металу (найчастіше ножів). У процесі експлуатації на їхніх поверхнях з’являються тріщини, які стають сприятливим місцем для розмноження бактерій.

Мережеві фільтри, стабілізатори та подовжувачі

Як це не дивно, але подовжувачі теж мають свій термін служби. Вони розраховані на певну кількість джоулів, які можна через них пропустити. Після подолання цього порога техніка просто перестає працювати.

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