Практично всі роблять помилки: як правильно готувати сосиски

Ви ніколи не здогадаєтеся, як краще це робити

М’ясні сосиски — чудова страва до гарніру, яєчні, овочів або салату. Навряд чи є люди, які б ніколи не купували їх.

Здавалося б, приготувати сосиски легко: кинув у воду чи на сковорідку, і все. Але тут постає безліч питань. У гарячій чи холодній воді варити їх? На якій сковороді краще жарити? У тонкощах приготування сосисок розберемося разом із Ukr.Media.

У якій воді потрібно варити сосиски

Виявляється, вода, в яку ви збираєтеся покласти сосиски, дуже впливає смак продукту. Хочеться, щоб при варінні оболонка сосисок не лопнула і в тарілку ви поклали гарний і смачний продукт, а не м’ясну грудку.

Тому слід уникати різкої зміни температур і не кидати сосиску з холодильника в окріп і навіть просто в гарячу воду. У такому разі існує велика ймовірність, що оболонка її розшириться дуже швидко і трісне. Сік і жир із сосиски можуть витікати у воду і продукт стане несмачним.

Тому краще покласти сосиски в теплу або прохолодну воду, довести до кипіння і вимкнути. Зварені так сосиски залишатимуться соковитими та не перевареними.

Заморожені сосиски перед варінням не потрібно розморожувати – вони втратять занадто багато вологи. Найпростіше залити холодною водою, поставити на вогонь і довести до кипіння. Якщо ви кинете його в киплячу воду, є ризик, що оболонка сосиски розірветься.

На якій сковороді краще смажити сосиски – гарячої чи холодної

Найкраще класти сосиски для обсмажування на теплу, а не на розпечену сковороду. У цьому випадку теж слід уникати різкого розмаїття температур, щоб оболонка сосисок не луснула. Під час смаження можна навіть зробити кілька надсічок на шкірці сосиски, щоб виходила пара і вони не лопалися.

Смажити заморожені сосиски потрібно за тим самим принципом, що й варити: не варто кидати їх на розпечену сковороду в олію. У цьому випадку ви ризикуєте отримати прісну страву в тарілці.

Раніше "Телеграф" порушував питання, чи варто знімати оболонку з сосисок перед варінням. Виявляється, багато хто з нас варив їх неправильно.