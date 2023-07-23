Допоможе "веселий черевик": три способи відкрити вино без штопора

Хитрості-виручалочки у складній ситуації

Відпочиваючи десь на природі чи навіть удома, може бути таке, що під рукою немає штопора, щоб відкрити пляшку улюбленого вина. Здавалося б, тепер треба збиратися, йти до магазину та купувати його.

Однак існує багато креативних способів відкоркувати пляшку завдяки підручним речам або просто руками. Про них разом із "РБК-Україна" і розповімо.

Як відкрити пляшку вина без штопора

Досить легко і просто відкрити пляшку вина можна за допомогою ножа та вилки. Для цього вам треба занурити лезо ножа в пробку на 2-3 сантиметри, потім просунути крізь зубчики вилки. Викручувати пробку завдяки вилці необхідно починати від горловини пляшки під невеликим кутом.

Щоб насолодитися смаком вина, пробку діставати не обов’язково — завдяки методу "залізний палець" її можна просунути всередину. Завдання не дуже складне, якщо ви маєте при собі ключі або інший предмет, яким можна проштовхнути пробку. Якщо ж нічого немає, спробуйте проштовхнути пальцем – у вас все вийде!

Якщо зовсім нічого немає під рукою, на допомогу може прийти взуття на ваших ногах. Просто поставте пляшку в черевик і надайте цій конструкції горизонтальне положення. Далі слід міцно взяти пляшку рукою і завдавати різкі удари поверхнею взуття об твердий предмет, будь то дерево, стіна або ще щось.

Завдяки тиску, що створюється в середині, бажане вино буде з кожним ударом дедалі ближче. Саме такий "веселий черевик" допоможе вам відкоркувати вино і весело провести час.

А ви знали, що за допомогою вина можна приготувати чудову молоду картоплю? Цей рецепт вам точно влітку знадобиться!