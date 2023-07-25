У кого День ангела 26 липня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 26 липня, 2023 року відзначається День працівника торгівлі в Україні, День дядька та тітки, День есперанто. Окрім того, носії п’яти імен цього дня святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 26 липня

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали". 26 липня вшановується ігумен Антоній Леохновський, Новгородський.

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн". 26 липня церквою вшановується преподобний Гавриїл Святогорець, Іверський (Афонський).

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 26 липня вшановується преподобний Стефан Савваїт.

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв". 26 липня вшановується єпископ Іуліан Кеноманійський.

Жіночі іменини 26 липня

Сара, — це ім’я має давньоєврейське походження і перекладається як "знатна жінка" або "пані". 26 липня церквою вшановується преподобна Сарра Лівійська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які рослини допоможуть легко впоратися з пліснявою та вогкістю в будинку.